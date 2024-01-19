孫燕姿姊妹決裂後首發聲「時間一晃就是2024」：給自己滿足和快樂

本月5日孫燕姿的親妹妹孫燕美在微博上發文，「從此不再是姐妹關係」，當時孫燕姿並未做出回應。昨（18）日則首度於IG發聲：「帶給自己滿足和快樂。」



1月5日孫燕姿的親妹妹孫燕美在微博上發文，表示「生日前一天，只是想對認識我的人說幾句話」，透露自從2019年開始，和某人的關係已經很淡，儘管過去3年嘗試各種方式溝通，但還是沒什麼效果，而她也感到疲累，坦承在陰影下活了20多年，「過去不容易，到了現在，今天起只想找個釋放」。同時表明，她和某人從此不再是姊妹關係，也不想捲進粉絲的議論和揣測，認為每個人也不容易，她只想平靜過生活，「前半生不容易，後半生請妳允許我為自己的生活有所個人權利，定義自己。」

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昨（18）日孫燕姿在IG發文，也是事情發生後首度在IG發聲。孫燕姿替新歌〈樣子〉宣傳，表示「時間一晃，就是2024年了。上次在《要久久愛》劇組見到大家，已經是去年的事了！很開心能成為黃瀛子（楊紫）的一部分青春回憶，也慶幸每一首新歌，都能帶給自己滿足和快樂。」似乎沒有受到妹妹公開斷絕關係的影響。

歌迷們也紛紛留言表示支持：「想你！期待你來台灣開演唱會～」、「好好聽！！！孫燕姿還是我們青春記憶裡的樣子」、「我們好想你！謝謝你帶給我們這麼美好的歌」、「單曲循環聽到淚目，想念你，在春天歸巢的燕子。」

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