Toyz評超哥料理店醋飯難吃遭暴打　郭鬼鬼IG限動：我當初就動手過

前LOL冠軍、直播主Toyz（劉偉健）20日晚間到另一名網紅超哥的日料店用餐，並開直播評論餐廳，當時超哥就在一旁，不料Toyz的評論惹怒超哥，當場被超哥暴揍濺血，事後Toyz送醫頭部縫了10幾針，超哥也被警方帶走，網美郭鬼鬼隨後在IG限動，發了兩段影片，笑稱「我當初就丼（動）手過了」。



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郭鬼鬼連發兩段影片，是過去她與Toyz合作拍片的片段，其中有Toyz之前有譏諷她是大奶館粉，讓她一手勒住Toyz，另一手握拳頭狀壓在Toyz頭上旋轉，並寫道「我當初就丼（動）手過了，只是我力氣太小沒造成傷害，超哥你超派」。

另一則影片則是她戴著拳擊手套，往Toyz手臂打了3拳，稱自己攻擊力真的太低了。最後郭鬼鬼又再發文提醒「暴力是不對的，好了啦！做做效果」。

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