《誰殺了她》四大賣點　宣萱温昇豪李銘順擔正　網民：卡士太強大

「一宗女高中生命案，讓完美家停頓時破裂，究竟誰是兇手⋯？」大家平時喜歡看懸疑推理片嗎？繼《模仿犯》、《查無此心》、《惡女》懸疑劇接連上映後，近期將迎來由「宣萱、李銘順、温昇豪」領銜主演的《誰殺了她》，本篇小編將分享4大劇情演員，大家快繼續看下去！



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《誰殺了她》賣點一、故事劇情

《誰殺了她》是一部集結懸疑推理、家庭犯罪的劇情片，劇情描述著來自香港的著名藝術家邵若雲（宣萱 飾）與丈夫孫艾倫（李銘順 飾）育有幸福家庭，一直到女兒孫善琪（黃暄婷 飾）在閏年2月29日晚遭殺害，就在若雲找尋兇手過程，她意外得知女兒竟然是色情網站的主播，四年前事發當晚，女兒憤然離家是因為發現，付錢看她裸體的客人竟然是父親⋯

《誰殺了她》賣點二、演員卡司

《誰殺了她》由台灣演員「温昇豪」、香港演員「宣萱」及新加坡演員「李銘順」領銜主演，並找來「徐彬、黃暄婷、張信祥、林昭婷、許美珍、林綠」共同演出，這部戲涵括台灣、香港及新加坡三地實力派演員，消息一曝光後掀起網友頻表示：「好期待這部戲！演員卡士太強大」。

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《誰殺了她》賣點三、宣萱×李銘順

過去曾以《逆局》、《做工的人》、《八尺門的辯護人》戲劇代表作的李銘順，這次在《誰殺了她》飾演一名為了保住名聲毀滅證據的父親「孫艾倫」，與邵若雲為一對夫妻，原先美好的家庭關係，直到女兒孫善琪慘遭殺害後，開始產生了裂痕。

片中飾演母親「邵若雲」的宣萱，面臨家庭關係崩壞的事實，上演不少歇斯底里的崩潰畫面，預告片片尾也以「誰殺了她」展覽，驚人預告著「沒有良知的殺人兇手，看到我的作品能體會一個母親的痛，出來自首」。

《誰殺了她》賣點四、案情疑點重重？

「截肢的大腿被套上日本浮世繪絲襪棄河尋獲⋯」從最新預告片中，若雲堅信女兒是被連環殺手「閏日殺手」所殺，至於負責善琪案件的警探國光（徐彬 飾）在調查過程也隱瞞自己曾與未成年的善琪發生過一夜情，神秘的牧師雅各（溫昇豪 飾演）也似乎有所牽連，究竟乖乖女善琪慘遭誰殺害？

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