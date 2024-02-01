愛愛內含光｜Netflix全新性愛劇4大賣點　打破情慾禁忌正視性需要

Netflix火辣刺激的輕喜劇《愛愛內含光》宣布將於今年2月2日上架。由榮獲美國獨立製片人影展最佳女導演黃婕妤執導，找來詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等不同世代的實力派演員，打造2024年新春百無禁忌超前衛激情華語輕喜劇，破除華人家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由各年齡層的愛戀故事，帶出人生不同階段所面臨的議題。



【圖輯】點圖放大了解《愛愛內含光》4大賣點👇👇👇

+ 9

一、劇名的聯想

《愛愛內含光》取材自崔瑗的古詩《座右銘》中的詩句「曖曖內含光」原意為有「才德的人，光芒總是內斂的」。但本片卻將意指昏暗不明「曖曖」，改成了代指性行為的「愛愛」，衍生出了多重的含義，可以說是在這個網路交友發達的年代，我們能從茫茫人海找到適合自己的人嗎？又如何不被外在所蒙蔽，看清一個人真正的本質？同時也象徵性慾望明明是生理需求，在亞洲卻是極其被壓抑，深藏心中無法說出口，而對性與愛的想法，也都反映出真實的內心。

二、正視自己的需求

《愛愛內含光》導演黃婕妤表示，在片中有將一些「親生經歷」放入故事中，很希望製作一個影集讓大家能談論性這件事，「性是亞洲人比較避而不談的事，前導預告發佈後我收到很多人的回應，看見大家確實對這樣的題材很有興趣跟好奇，或許是跟我們不敢談論有關。主要希望藉由影集，讓觀眾能用健康的態度看待性愛，更勇敢的去探討、正視性跟愛之間的連結」。

【相關圖輯】2024年8部台劇推薦 柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

三、三角漩渦不可少

詹子萱飾演的邱曖與柯震東飾演的平克為床伴關係，預告中邱曖對平克比中指嗆「fxxk you」！平克一肩扛起邱曖，丟上床回嗆「你不是要fxxk我嗎？來啊」！霸總氣勢令人少女心噴發，邱曖提議立下遊戲規則，平克曖昧回「這麼怕愛上我啊」？馬上立下暈船Flag。果不其然柯震東目睹鳳小岳與詹子萱甜蜜約會、深情捧臉後，竟錯愕眼框泛淚，三人的關係究竟會如何發展？讓人期待。

四、不同年齡層的性與愛

除了柯震東與詹子萱的主線感情，還有邱家爸媽苗可麗與洪都拉斯，33年老夫老妻面臨「無性無愛」生活，要如何重拾年輕時相愛的感覺？而馬志翔與夏于喬的禁忌師生戀雖修成正果，卻面臨婚姻難關「七年之癢」？激情火花早已消失，該如何再度點燃？還是就此油盡燈枯？另外林哲熹與巫建和之間內斂同志和深櫃的8+9（意即流氓）之間的發展，也是一大看點。

【相關圖輯】2023年度10大台劇逐套數《模仿犯》排第3 一套神劇掀起MeToo浪潮（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 41

延伸閱讀：

Disney+韓劇《殺人者的購物中心》開播！李棟旭變「最帥叔叔」開局領便當？姪女金慧峻遭追殺動作戲滿點

賀歲國片《還錢》4看點解析！陳柏霖、李銘忠華麗卡司集結化身最狂打劫團，吳慷仁擔綱高富帥大反派

【本文獲「 Bella儂儂 」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】