豆瓣10大燒腦劇　林保怡《嘆息橋》許光漢《想見你》都輸畀一神劇

隨著2020年《隱秘的角落》和《沉默的真相》的成功，懸疑劇在不論是中國或是台灣，都掀起一股熱潮，尤其是台灣也早在2019年時推出《想見你》，引起追劇的熱潮，讓越來越多人喜歡上懸疑類型的影劇作品。



在這樣的背景下，小編盤點出了豆瓣高分的燒腦懸疑劇Top10，其中包括《沉默的真相》和《隱秘的角落》，這些作品不僅評分高，還以精妙的劇情和高智商的謎團引人入勝，非常值得每一位懸疑劇愛好者細細品味！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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高分燒腦懸疑劇Top10.《長安十二時辰》／豆瓣8.1

《長安十二時辰》改編自馬伯庸的同名小說，是由雷佳音、易烊千璽主演的古裝懸疑劇，講述了唐朝上元節前夕，長安城陷入危局，長安死囚張小敬臨危受命，與李必攜手在十二時辰內拯救長安的故事，《長安十二時辰》意外上線後迅速爆紅，好評不斷，這不劇以精湛製作、電影級畫面贏得觀眾讚賞，服飾和道具的精細考究彰顯唐朝的豪華氣象，男女主角的精彩演技及多層次故事線也為劇集加分，展現了大唐長安的生活全貌，這部集視覺震撼與深度敘事於一身的佳作。

高分燒腦懸疑劇Top9.《餘罪第一季》／豆瓣8.4

《餘罪第一季》改編自常書欣的同名小說，是由張一山、常戎主演的懸疑犯罪網絡劇，講述了警校學生餘罪因特殊選拔而進入生活與社會矛盾中，之後成為臥底遇到驚險事件的故事，《餘罪》作為中國網劇的里程碑之作，憑藉其30億的點擊率和第一季豆瓣8.4的高分，開創了中國網劇的新紀元，劇情跌宕起伏，設置合理，突破了傳統中國涉案劇的框架，並吸取了美劇的快節奏特點，迎合年輕觀眾的喜好，演員張一山的出色表現，成功塑造了主角的獨特形象，贏得了觀眾的廣泛認可，這些因素共同推動了《餘罪》在觀眾中的好評和高收視。

高分燒腦懸疑劇Top8.《異物誌》／豆瓣8.4

《異物誌》是由楊羽，邵莊，田松，唐小然等人主演的懸疑奇幻劇，講述了石堅的女友在沒有水的地方離奇溺亡，發現這些離奇事件背後都有「物件」的身影，決定和一眾友人探究這些背後的陰謀並尋找女友死亡真相的故事，《異物志》由著名懸疑劇《毛騙》的創作團隊打造，儘管與前作在劇情設計和人物刻畫上有所不同，仍以獨特的科幻元素和創新劇情吸引了大量觀眾，這不劇以單元劇形式展現嚴謹的劇情邏輯和豐富的腦洞，成功創造了令人驚奇的反轉和謎團，儘管面臨抄襲爭議和製作上的粗糙，但在當今流量為王的劇集市場中，《異物志》以其8.4的高豆瓣評分和創意豐富的劇本，依然獲得了觀眾的廣泛好評和高收視。

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高分燒腦懸疑劇Top7.《嘆息橋》／豆瓣8.7

《嘆息橋》是由林保怡、周家怡主演的愛情懸疑網劇，講述了幾對男女幾十年來在愛情、友誼中兜兜轉轉的故事，《嘆息橋》以巧妙的劇本敘事和多層次的視角贏得了觀眾的青睞，這部電視劇通過三位主人公的視角，展現了故事的深度和複雜性，使表面平靜的敘事下隱藏著深刻的情感波動，創造出一種難以模仿的高級創作方式。這種獨特的敘事風格使得《嘆息橋》成為一部值得細細品味的佳作，吸引了一大批觀眾。

高分燒腦懸疑劇Top6.《隱密的角落》／豆瓣8.8

《隱密的角落》改編自紫金陳的推理小說《壞孩子》是由秦昊、王景春主演的懸疑劇，講述沿海小城的三個孩子在景區遊玩時無意拍攝記錄了一次謀殺由此展開冒險的故事，《隱密的角落》不僅在2020年掀起了陸劇中的懸疑熱潮，更成為改變市場風向的關鍵作品，該劇以驚悚的劇情和撲朔迷離的案情，成功吸引了廣大觀眾的注意，豆瓣高達8.8的評分和微博上的熱搜潮證明了其受歡迎程度，作為改編自紫金陳推理小說《壞小孩》的作品，它精彩地講述了三個孩子意外捲入一起謀殺案的故事，這部劇展現了懸疑劇和短劇集的巨大潛力，引領了一波新的劇集趨勢，因此獲得了觀眾的好評和高收視。

高分燒腦懸疑劇Top5.《白夜追兇》／豆瓣8.9

《白夜追兇》是由潘粵明、王瀧正、梁緣、吳文璟主演的硬漢派懸疑推理劇，講述了刑偵支隊隊長關宏峰為了洗脫弟弟關宏宇的殺人罪名，一路破獲多起案件的故事，《白夜追兇》憑藉獨特的劇情設計和精彩的演技，迅速在觀眾中贏得了好口碑和高收視，潘粵明一人分飾兩角，展現了卓越的表演技巧，使角色形象鮮明而生動，深入描繪了兩兄弟的性格差異，加上編劇和導演團隊的高品質製作，讓故事講述上卓越，還在視聽效果上達到了電影級水準，《白夜追兇》的成功不僅體現在播放量和評分上，更在於它對觀眾深層次情感的觸動和對傳統電視劇形式的創新。

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高分燒腦懸疑劇Top4.《沉默的真相》／豆瓣9.0

《沉默的真相》根據紫金陳的小說《長夜難明》改編，是由廖凡、白宇、譚卓主演的現代懸疑劇，講述了檢察官江陽歷經多年，付出無數代價查清案件真相的故事，《沉默的真相》以獨特的敘事手法和引人入勝的劇情，在觀眾中取得了巨大成功，巧妙地將當代案件與陳年舊案相連結，通過三條交錯的故事線，層層揭露真相，深入人心，不僅豆瓣評分飆升至9.0，成為當年最高分中國劇，而且多次登上微博熱搜，獲得了廣泛的關注和高度讚譽，觀眾被深刻的主題和精彩的故事線所吸引，認為它是一部不可多得的懸疑劇，更贏得了觀眾的心並引發了廣泛的社會反思。

高分燒腦懸疑劇Top3.《想見你》／豆瓣9.2

《想見你》是由柯佳嬿、許光漢、施柏宇等主演的都市奇幻懸疑愛情劇，講述了分別在1998年和2019年的男女主人公們，通過一盤磁帶穿梭時空，找尋彼此的愛情故事，《想見你》靠著獨特的穿越謎團和深情愛戀故事，在2019年底開播後迅速爆紅，成為台灣劇中罕見的高收視力作，融合了浪漫、科幻、懸疑等多元元素，加上男女主角一人分飾兩角的精湛表演，深獲觀眾好評。劇中的時空跨度和文化融合，如英文歌曲的運用、色彩的選擇，以及在每集末尾添加詩句，這些細節的考究與創新，不僅增加了劇集的藝術性，也提升了觀眾的觀劇體驗，從而成功吸引了廣大觀眾，創造了高收視率和良好口碑。

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高分燒腦懸疑劇Top2.《漫長的季節》／豆瓣9.5

《漫長的季節》是由范偉、秦昊、陳明昊主演的生活懸疑劇，講述了出租車司機王響和妹夫龔彪聯手調查套牌車的過程中，18年前的碎屍懸案再度浮現。他們決定查找真相，並請出當年偵辦此案的退休警官馬德勝，三個老夥計由此踏上一場人生救贖之旅的故事，這部劇憑藉著堅實的編導和演員們出色的表演，即使缺少流量明星的加持，仍取得了非凡成就，成為評分高達9.5的熱門懸疑劇，特別是秦昊飾演的「龔彪」一角，他的身體變化和深入角色的投入，展現了卓越的演技，使角色栩栩如生，這部劇不僅在劇情上引人入勝，更在演技上展現了高水準，因此贏得了觀眾的廣泛讚譽和高收視率，秦昊的前作《隱密的角落》中的表現已十分出色，而在《漫長的季節》中，他的表演更是令觀眾刮目相看，進一步鞏固了這部劇的成功。

高分燒腦懸疑劇Top1.《毛騙》系列／最高豆瓣9.7

《毛騙》是由趙寧、安寧、邢鼕鼕、楊羽、黎偉主演的懸疑類電視劇，講述了趙寧為父報仇，組建詐騙團伙，專門針對貪婪與不義之人。這群高智商的「藝術家」以精心策劃的計劃，執行複雜的詐騙行動，揭示社會的暗面的故事，這部劇以獨特的草根特色和生動的故事，贏得了觀眾的廣泛喜愛和高評價，儘管劇組條件有限，但其真實描繪社會底層人物的能力，加上緊湊迷人的劇情，成功創造了一部令人著迷的作品，通過接地氣的表達方式和快節奏的劇情轉折，成功引起了觀眾的共鳴，展現了網劇初期的魅力，演員們的自然演技和接近現實的拍攝環境，讓觀眾感到親切，從而在豆瓣上獲得了高達9.7的評分，成為近年來評分最高的懸疑陸劇！

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