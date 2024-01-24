吳亦凡性侵5女細節曝光　犯聚眾淫亂罪列入「嚴重犯罪典型案例」

大陸男星吳亦凡2021年遭網紅都美竹踢爆性醜聞，遭判13年徒刑、驅逐出境，他不服判決提出上訴，但遭駁回。昨（23）日他被大陸官方以「嚴重犯罪典型案例」為報告，出現在北京市人大會議，北京高等法院院長寇昉更曝光他的犯案細節。



寇昉在會議上提出三起嚴重犯罪典型案例，吳亦凡的案件也在其中，他點出吳亦凡的強姦、聚眾淫亂案罪刑，並說了案件細節，吳亦凡在2020年11、12月期間，在住所趁3名女性醉酒後無力反抗之際，強行逼迫發生性關係。

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另外吳亦凡在2018年7月1日時，在住所夥同他人組織另外2名女性，進行酒後淫亂活動，北京市朝陽區人民法院以強姦罪、聚眾淫亂罪，判處吳亦凡有期徒刑13年，附加驅逐出境。

不過先前吳亦凡媽媽相當不滿判決，更揭露官司內幕，豈料遭大陸官方下架處理，但仍被不少網友看到。吳亦凡媽媽心疼說：「吳亦凡有今天，我有錯，是我在孩子執意退出樂圈的時候，因為虛名竭力阻攔，我對虛名的執念造成了孩子的叛逆，我向大眾道歉。」另外她也表示證人遭嚴重辱罵逼供，表示未來將繼續上訴。

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