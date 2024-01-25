(G)I-DLE〈Wife〉含大量性暗示「歌詞中文意思曝光」直逼19禁

韓國女團(G)I-DLE即將於本月29日，推出團體第二張正規專輯《2》，昨（22）日0時（韓國時間）在各大官方社群平台，搶先推出先行曲〈Wife〉，其中YouTube上面播出的歌曲MV，未滿2天已累積接近900萬觀看次數。



這首歌一發布，很快就在韓國網路引發激烈論戰，有網友批評〈Wife〉歌詞「涉及性暗示」非常不妥，卻也有人表示這首歌結合MV，含有為女性自主權發聲的隱喻，符合團體一貫主張訴求，兩派說法都讓這首歌話題再推向更高峰。

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歌詞露骨含性暗示？ 韓網批：應該列為19禁

這首由(G)I-DLE隊長小娟參與作詞的〈Wife〉，不少韓國網友指出「奶油湯（Cream Soup）」和「櫻桃」等字眼，在歐美社會常比喻為性，以及韓文歌詞「小心翼翼地親吻，然後再大膽地吃掉」、「我的舌頭輕輕觸碰，你會發出brr, brr, brr的聲音」、「從頭到腳尖，就那樣向下猛擊、猛擊、猛擊吧」、「如果你已經學會了，那就騎上來試試看吧」、「如果你能做得好，我也會感到很充實（吃飽）」、「因為心情好，所以我會吞嚥得更深」也都相當大膽且煽情。

不少韓國家長對於因〈Queencard〉在小學生群體大受歡迎，擁有許多未成年粉絲的(G)I-DLE，居然推出〈Wife〉這首歌，紛紛留言批評「(G)I-DLE 真的很喜歡與性有關的東西」、「是19禁嗎？歌是很好聽，但是歌詞…」、「歌真的很好聽，但是歌詞真的很刺耳。給我把上面的櫻桃給吃掉；這個地方太色了」、「向廣播通信委員會舉報吧，歌詞算什麼」、「說實話，我無法想像我女兒跟着唱的樣子，感覺好可怕，應該列為 19 禁」。

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〈Wife〉MV開口唱埋伏筆 網揭「這才是真心話」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，(G)I-DLE近一個月聲量為6,734筆，單日聲量前3高峰卻都與爭議有關，分別是去（2023）年12月31日，團員薇娟為頒獎典禮上唱歌走音道歉，累積聲量591筆。

1月16日(G)I-DLE公佈第2張專輯形象照，卻捲入抄襲風波創造700筆聲量，再來就是1月22日〈Wife〉被批評歌詞含性暗示，累積800筆聲量。

韓國女團(G)I-DLE即將於本月29日，推出團體第二張正規專輯《2》，昨（22）日0時（韓國時間）在各大官方社群平台，搶先推出先行曲〈Wife〉，其中YouTube上面播出的歌曲MV，未滿2天已累積接近900萬觀看次數。不過這首歌很快就在韓國網路引發論戰，有網友批評〈Wife〉歌詞「涉及性暗示」非常不妥，卻也有人表示這首歌結合MV，含有為女性自主權發聲的隱喻，符合團體一貫主張訴求，兩派說法都讓這首歌話題再推向更高峰。

「(G)I-DLE」近一個月聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

(G)I-DLE一向傳達自主獨立的思想，用作品挑戰韓國保守社會風氣下的女性困境，有韓國網友指出，〈Wife〉這首歌雖然用詞大膽，但細看MV團體打扮，採用充滿自信與女性獨立象徵的鮑伯頭造型；面對妻子應該被打掃、煮飯和房事束縛等情況，採以「樣板動作」的統一舞蹈抗議。

還有關鍵的最後一段歌詞「但我不想（只當）老婆，妻子，太太，夫人」，整段MV僅有這段有「全員開口唱出來」，這些要素才是(G)I-DLE在〈Wife〉這首歌真正想傳達的理念，也讓歌迷更加期待29日專輯正式發行，會給大家帶來何種衝擊。

〈Wife〉中文翻譯＆韓文歌詞

[Chorus]

I cook cream soup 我煮奶油濃湯

Taste is Cocoroco 味道比Cocoroco酒還烈

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評（沒這打算）

I clean your room 我清掃你房間

It's so twinkle, twinkle 整理得閃閃發亮

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評（沒這打算）

[Verse 1]

자기야 한입 크게 맛봐 親愛的 大口咬下去啊

배가 부르대도 뱉으면 나빠 就算吃得再飽 吐出來可真不好

좀 더 줄 테니 그만 침좀 닦아 我會再多給你一些 所以把口水擦乾

이제 다 큰 거 아니 너네 아빠 你可是個大人了 孩子的爸

그래 그럴 줄 알고 케이크 좀 구웠어 我都明白 所以我烤了蛋糕

그게 다가 아냐 위에 체리도 따먹어줘 不只這樣 把上面的櫻桃也摘下吃掉

조심스레 키스하고 과감하게 먹어치워 細心地吻我 大膽地吃掉我

어떤지 맛 표현도 들려 보여줘 告訴我嚐起來怎麼樣

[Chorus]

I cook cream soup 我煮奶油濃湯

Taste is Cocoroco 味道比Cocoroco酒還烈

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評（沒這打算）

I clean your room 我清掃你房間

It's so twinkle, twinkle 整理得閃閃發亮

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評（沒這打算）

[Verse 2]

Umm, umm, umm

It's a ddub, ddub, ddub

나의 tongue 살짝 touch 我的舌頭輕輕撫觸

너는 brr, brr, brr 就讓你直打

아 구석구석 깨끗이 닦아놔 全身上下讓你探索得乾乾淨淨

섬세한 입술에 손길은 안 닿아 但別碰我嬌滴的雙唇

머리부터 발끝까지 그냥 chop, chop, chop 從頭到腳 好好全心去感受

배웠으면 이제 너도 한번 올라타봐 清楚明白的話 就趕快騎上去好好嘗試吧

[Bridge]

만약 잘한다면 멋진 노래도 부르고 若你表現好 我會為你獻唱一曲

물 만난 인어처럼 예쁜 춤도 춰줄 거야 如遇水的人魚優美舞動起身體

만약에 잘한다면 나도 배도 부르고 如果你表現很棒 我也能吃得飽

기분 좋으니까 깊숙이 더 삼켜버릴 거야 因為心情好極了 所以我能更深深地吞嚥下去

[Chorus]

I cook cream soup 我煮奶油濃湯

Taste is Cocoroco 味道比Cocoroco酒還烈

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評（沒這打算）

I clean your room 我清掃你房間

It's so twinkle, twinkle 整理得閃閃發亮

Want me as your wife but she is 想要我做你妻子但這女人

Umm, umm, umm 不予置評（沒這打算）

[Outro]

Wife, I make you feel so high 有我這樣的妻子 讓你置身天堂

I make you feel like lie 讓你彷彿活在謊言中

But I don't wanna 但我一點也不想

Wife, wife, wife, wife 做你的妻子

Wife, I make you feel so high 有我這樣的妻子 讓你置身天堂

I make you feel like lie 讓你彷彿活在謊言中

But I don't wanna 但我一點也不想

Wife, wife, wife, wife 做你的妻子

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月24日至2024年01月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『(G)I-DLE』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】