要久久愛｜細數10大劇情及演員　楊紫范丞丞青梅竹馬破鏡重圓

繼《你也有今天》、《我們的翻譯官》之後，又有一部甜寵陸劇開播啦！楊紫、范丞丞主演的《要久久愛》，總共32集，尚未開播就預約破400萬，1月20日正式播出！



小編特別整理「陸劇《要久久愛》10大劇情演員」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇《要久久愛》劇情線上看1. 青春成長

黃瀛子、蔣翼、藍亦菲、關超、方明雨、莊遠六個青梅竹馬組成「F6小分隊」，他們在航天城一起長大，是名符其實的髮小，做什麼事都是瀛子帶頭，無論多麽瘋狂的傻事，其他五個人都會挺力相助，曾經以為無論何時都會緊緊陪伴在彼此身邊，無奈最後各奔東西，六個人都散了，在經歷分離和重逢之後，重拾初心的青春成長故事！

陸劇《要久久愛》劇情線上看2. 青梅竹馬破鏡重圓

「時光並不遙遠，我們總會重逢！」一次集結「青梅竹馬＋隔壁鄰居＋雙向暗戀＋久別重逢＋破鏡重圓」，不是所有的喜歡，都能窺見天光，高中的時候黃瀛子很常偷看蔣翼，她眼中都是「星星眼」，但其實蔣翼在還沒意識到「喜歡」兩個字是什麼意思的時候，就喜歡她了，一直默默在背後照顧她，只要黃瀛子抬起頭，就能看到他，黃瀛子時隔12年再見蔣翼，眼淚淚流不止！

陸劇《要久久愛》劇情線上看3. 楊紫

楊紫飾演黃瀛子，爸爸說他們家是黃飛鴻的後代，行俠仗義是她的天職，「掃盡天下不平事」是她的夢想，時常帶頭做一些無厘頭的事，在航天城遍地都是朋友，最喜歡的偶像就是孫燕姿，偷偷暗戀著蔣翼，長大後成為新視角媒體記者，一心只想挖掘真相，和方明雨鬧吵架、和蔣翼漸行漸遠，F6小分隊只剩下4人，和蔣翼12年沒見後重逢！

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陸劇《要久久愛》劇情線上看4. 范丞丞

范丞丞飾演蔣翼，喜歡一切與學習無關的事，座右銘「人生就是用來虛度的」，爸媽一直不在他身邊，大家總羨慕他上網自由，但當大家團聚時刻，他卻只能跟遊戲人物作伴，唯一的愛好就是玩遊戲，最討厭吃番茄，高中畢業去英國，主修遊戲設計並在遊戲公司實習，當年一聲招呼不打就走了，黃瀛子給他發的任何消息都不讀不回，消失12年後悄無聲息地回國！

陸劇《要久久愛》劇情線上看5. F6小分隊

朱顏曼滋飾演方明雨，人美學習好，沒什麼遠大的志向，只想當白領在辦公室吹空調，爸爸媽媽管教嚴格，極其嚮往自由，長大後成為人事部經理，只能聽從老闆的打工族！

王乾越飾演莊遠，外號「小鋼牙」，從小就很懂事，會幫家裡照看超市，最大的興趣就是「做題」，夢想考北京大學，長大讀博士的他，明明可以靠能力留校，但卻給系裡當苦力！

方悅喬飾演藍亦菲，舞蹈界冉冉升起的新星，黃瀛子頭號死黨，由外婆撫養長大，他們家的麵攤是F6的據點，夢想成真考進中央芭蕾舞團到歐洲巡演，但卻遇人不淑！

釗瑞飾演關超，外號「飛人老關」，百米短跑成績突破10秒半，有機會跑進奧運會，爸爸是酒鬼，唯一留在航天城的人，和楊帆是新婚夫妻！

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陸劇《要久久愛》劇情線上看6. 配角群

《獵罪圖鑑》和《想見你》金世佳飾演作家「丁也」，孫燕姿和趙淑珍也有特別出演，配角群包含《永夜星河》車保羅、《女心理師》秋可、《繁花》湯暢、《鳴龍少年》張琛、《裝腔啓示錄》陳偉棟、《慶餘年》淮文、《風起洛陽》馮暉、《人世間》王菁華、《偷偷藏不住》李佳蔚、《警察榮譽》李至強、《驕陽伴我》陸玲、《河神》董向榮、《鶴唳華亭》馮韵之、《他是誰》李坤霖！

陸劇《要久久愛》劇情線上看7. 人物關係圖

以「黃瀛子＆蔣翼」為中心，方明雨是和莊遠是慢半拍的愛、關超和藍亦菲是初戀白月光，人物關係圖上還有備註爸媽屬性，黃瀛子的熱心父母、蔣翼的路人家長、方明雨的毒唯父母、莊遠的雞娃媽媽、關超的嘴硬爸爸、藍亦菲的落跑爸媽，還有一個六人小分隊的「共享外婆」！

陸劇《要久久愛》劇情線上看8. 沒活成理想中的樣子

「18歲的時候我並不覺得說了再見就意味著失去，後來才發現很多人說了再見，就再也不會見了」、「有自己青春的小煩惱，那時候好像睡一覺一切都會變好，沒有過不去的陰天，也沒有解決不了的困難，也許這就是18歲吧，屬於我們平平凡凡的十八歲」、「真希望我們六個人可以像小時候一樣，一直無知無畏」，六人小分隊最終都沒活成理想中的樣子！

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陸劇《要久久愛》劇情線上看9. 兄弟變情侶

兄弟變情侶！「我們倆現在什麼關係，這都是哥們做的事，你以後別老摟著我，過來（牽手）」，接吻時黃瀛子急剎車表示：「突然從哥們變化成情侶有點不適應，如果我們看的不是那麼清楚」，下一秒戴上墨鏡，他們既是童年的玩伴和成長的知己，也是最好的朋友和最好的戀人，瀛子衝在前面保護大家，蔣翼躲在她身後保護她！

陸劇《要久久愛》劇情線上看10. 原聲帶

孫燕姿帶來主題曲〈樣子〉唱出大家青春的模樣，楊紫同框合唱；何炅演唱片頭曲〈長大有時〉，歌詞敘述「小時候的陪伴從不會消失，久久地深愛你不完美卻美的固執」！

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