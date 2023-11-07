Toyz靠4大證物認定Joeman「一定有吸」以過來人身份勸認罪搏減刑

台灣網紅Joeman、蕾拉6日持有大麻遭逮，Toyz日前涉嫌販賣大麻一審判刑4年2月，6日晚間以「過來人」身分開直播，最高同時超過10萬人在線，他看到警方搜索證物的照片直呼「完蛋了，Joeman」，更斷言對方在台灣「一定有吸」。



Joeman、蕾拉遭逮後，僅坦承持有大麻，不認吸食、販賣；Joeman聲稱被查獲的大麻是在網路上買的，蕾拉夫妻則稱是從泰國帶回來的，3人經檢方訊問、驗尿後無保飭回，對外以「偵查不公開」為由不做說明。

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身為大麻案仍在審的「過來人」Toyz，6日晚間開播吸引極大關注，他在直播中看到警方從Joeman家搜得的證物，只見其中有捲菸紙、研磨器、秤重儀、大麻菸草，直呼「哇！東西也太多了吧，這個量有點可怕，完蛋了，Joeman」。

Toyz分析新聞案情，認為Joeman等人遭逮後，檢警只有驗尿、沒有驗毛髮並不合理，因為毒性殘留在體內大約1、2個禮拜，但毛髮可能持續3到6個月，他當時被逮即使毛髮沒驗出毒性，仍被抓去勒戒，質疑為何Joeman沒被驗髮。

Toyz指出，警方當天持搜索票逮人，代表已經掌握一定犯罪證據，Joeman在台灣被搜出這麼多東西，已經足夠證明在台灣有吸，他看Joeman僅認持有、不認吸食，勸對方認ㄧ認，或許還能爭取減刑，否則罪刑可能會加倍。

Toyz看到警方查獲的證物，斷言Joeman在台灣一定有吸大麻。（新北市刑大提供）

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