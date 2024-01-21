Toyz遭超哥暴打前對話曝光　因「國籍」爭執　怒罵對方「仇中嗎」

港人網紅「Toyz」昨天（20日）晚上遭另一名網紅「超哥」毆打，被打得頭破血流，送醫縫10多針，警方在現場將動手的「超哥」依準現行犯逮捕，超哥不滿Toyz連說3次「醋飯超難吃」，批對方擺明就是要來砸場子；「Toyz」則曾反批對方「仇中嗎？搞不懂」。



有網友事後將「Toyz」的直播影片上傳YouTube，可見「Toyz」帶5歲女兒來吃飯，待餐點送上桌開始評論，「蝦子還行，但微微的有一點沙」、「魚比我想像的好」、「丼飯最講究的是醋飯」，夾了一口飯，咀嚼後說「醋飯非常難吃」、「它不是那種粒粒分明的，飯完全黏在一起，醋味道也不夠，幾乎沒甚麼醋味」、「酸度1到10分大概1分吧，味道不上不下，很像白飯，真的沒辦法」。

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期間「Toyz」誇讚魚肉好吃品質好、生魚片還不錯、味增湯OK，但始終對醋飯不埋單，甚至把剩下的飯放在隔壁桌上，開玩笑說「無聲的抗議」、「請原諒我浪費食物，這個不吃」。

「Toyz」評論許久，中間一度對鏡頭笑笑說，「你知道為甚麼要帶安安（Toyz女兒）來嗎？就是有小朋友在，他不敢亂來」、「保障生命安全，總不能有小朋友在，也這樣吧」、「超哥對我很有意見」等等。

待半小時後，「超哥」發現「Toyz」開直播評論，上前打招呼，Toyz主動說「超哥，那個醋飯超難吃」、「只有醋飯，但魚肉是好吃的，還是要給一點面子」。超哥再問為何難吃？Toyz表示「很黏啊，沒有粒粒分明，醋味不夠」；超哥回「沒事，只要是合理的建議會認真去思考」、「醋飯有人喜歡酸，有人喜歡中式，每個人要求標準不一樣，盡量做到每個人都能接受」。

超哥強調，店內一天就煮了9鍋飯，自認賣的是平價日本料理，這價格可以找出自己的定位，認為Toyz會批評，是因為沒做過餐飲。Toyz繼續反擊，超哥怕被批不好吃，可能會倒店。

Toyz再提及「超哥雞排」一片120元（新台幣，下同），賣給加盟主一片60元、70元，根本暴利，超哥再嗆，「我發現你很會狡辯，你對台灣有甚麼貢獻？你很會操作流量，想要怎樣，我可以奉陪到底沒關係」，接著說，「我覺得台灣人、中國人，或是華人，講究的是一個和平，你今天帶著家人用餐，你覺得你流量很厲害，但我希望跟每個人做好朋友」、「你有你的風格，我做我的小生意應該沒有犯到你，你今天來有存甚麼好心嗎？」

雙方各執一詞，Toyz認為超哥打擾他用餐，帶著家人離開，待到了店外，又回頭走向超哥，認為要把話說完，說「你覺得我今天是帶著負面的立場批評」，超哥說「我只說華人，我們都是華人」，Toyz隨後打斷「不要再扯國籍，我都聽不下去」、「仇中嗎？搞不懂，吃個飯而已」，孰料Toyz話沒說完，超哥就一個左勾拳鎖喉，將「Toyz」打趴在地上，隨後有人在旁助勢、攻擊。

事後，只見手機直播畫面不再拍攝衝突方向，但仍可聽到「超哥」謾罵，聽到女生的尖叫聲、哭聲不斷。

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