台灣女星王淨天鵝頸養成4秘訣　刮痧板削走厚實斜方肌視覺減走3kg

新生代演員王淨，近年來出演多部影劇作品都有亮眼成績，其中包含《返校》、《月老》、《瀑布》，日前也在眾星雲集的《華燈初上》裡客串演出，精湛演技深植人心。



而擁有甜美外型的她，除了嫩白膚質令人稱羨外，天鵝頸及完美的下巴曲線的養成方法也一直是粉絲所敲碗，為此，王淨大方分享自己的保養秘訣！

王淨4個天鵝頸養成秘訣，想擁有天鵝頸、直角肩的趕快看看~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

SPA按摩舒緩背部壓力

王淨曾坦言雖然自己的體態看來還OK，但因為長期使用3C用品，加上駝背及聳肩的習慣，讓斜方肌變得厚實，穿上衣服最有感，整個視覺體重瞬間多3~5公斤，因此她深刻認知到「天鵝頸」的重要性。王淨分享平時除了拉筋舒緩外，也喜歡到SPA館進行肩頸紓壓療程，不但能夠釋放掉背部長期累積的壓力，還可以有效達到舒展、放鬆的效果。

刮痧板做肩頸按摩

改善斜方肌不是去幾次SPA就能見效，因此王淨表示，在沒有去SPA館的其他時間，會在家自己用刮痧板來按摩，首先在肌膚上塗抹精油或滋潤度高的乳液，接著將刮痧板從下巴往耳前的方向做拉提，再沿著脖子的淋巴鎖骨方向帶，尤其那兩側鎖骨凹陷處的穴道可以加強按壓，每天多做幾組，長期下來肩頸線條一定會變好看~

相關文章：

每天做45分鐘瑜珈

對於「瑜珈可以改變體態」一說，王淨一直都不太相信，認為運動就是要大爆汗、氣喘吁吁才有效，但在意識到自己的斜方肌腫大及下肢易水腫的問題後，她下定決心開始上瑜珈課，至今更養成每日收工回家都會做45分鐘的習慣，王淨大讚，持續半年時間下來真的有感體態變化，連下肢水腫問題也明顯改善許多。

用滾輪按摩儀做臉部拉提

除了加強肩頸的按摩，改善斜方肌的問題外，下巴線條也是王淨所在意的，她分享在等待保養品吸收的時間，會利用滾輪按摩儀先按摩眼下、眼窩部位，接著再用按摩儀有弧度的一面，緊貼臉部曲線大面積的做拉提，最後從下巴輪廓線往上刮，持續按10~15次，便能讓下巴輪廓更加清楚、明顯，由此也能更凸顯頸部的纖細。

相關文章：34歲2子人妻仍長著少女臉？爆紅垮臉逆襲按摩法 5步驟緊緻零皺紋

相關文章：下巴滿佈白頭粉刺？皮膚醫生授6招面膜保養秘訣，無痛清走不留痕

延伸閱讀：

乳霜原來也有隱藏用法！皮膚科醫師授３招妙用，「用一次抵十次」保濕度更升級

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】