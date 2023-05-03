人選之人｜王淨10大必睇作品逐套數　拍內地禁片《返校》一炮而紅

近期因為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》以及Netflix劇集《人選之人—造浪者》拍裸戲而再度成為話題的王淨，早在中學時期就以筆名菌菌出版《芭樂愛情》，自演員身份出道以來還被大家盛讚為「天才型女演員」，甚至因為王淨拍過的台灣片，只要裡面有鬼都能破億台幣的關係，讓她被網友冠上「王億」的稱號。



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王淨的魅力不只侷限於演員身份，私底下的她還經常拍攝古靈精怪的照片，與愛犬勘吉的互動更是融化粉絲們的心，號稱「最強發電機」的王淨最近傳出與曹佑寧戀愛ING，更是讓網友羨煞表示：「不寧淨了！」

一、《月老》

王淨在《月老》中飾演黃文姿（Pinky），與他搭擋的男主角柯震東則飾演石孝綸（阿綸），兩人為了投胎轉世，化身為月老來到人世間替凡人牽起一條條紅線，後來遇到阿綸的舊愛、女主角洪菁晴（小咪），儘管Pinky當時已經對阿綸產生了愛意，仍盡力為了活在世上的小咪尋找可以促成的姻緣。

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除了許多觀眾因為這部電影被王淨圈粉，有網友在PTT版詢問「《月老》好看嗎？」，其中就有不少人稱讚王淨詮釋Pinky角色時的豐富表情，「王淨可愛」、「電影soso，但王淨超可愛，表情很豐富」、「這部片最大看點就王淨了，覺得王淨未來一定會大紅大紫」。

二、《瀑布》

在第58屆金馬獎與賈靜雯同時入圍最佳女主角獎的王淨，在電影《瀑布》中飾演女主角羅品文（賈靜雯飾演）的女兒王靜，不僅深切描述在新冠肺炎疫情下，母女兩人共同居住在防水拉皮整修公寓的房屋的情況，另因母親換上思覺失調症，也透露王靜面對喘不過氣的家庭關係，該如何調適心情、陪伴媽媽度過人生難關的處境。

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網友對於劇中王靜在信義區淚奔的畫面頗有感觸，「王淨和賈靜雯確實演得很好，好到我忽略她們原本光鮮亮麗的樣子」、「王淨其實就是成就賈靜雯演技的綠葉」、「雙女主角都好會演，與賈靜雯有很多精彩的對手戲，但氣場跟架勢完全不遑多讓，必須飾演女兒的叛逆逼自己長大理解複雜的成人世界」。

三、《返校》

王淨在《返校》中飾演翠華中學學姊方芮欣，在台灣歷經白色恐怖背景下，她自從接受輔導老師張明輝（傅孟柏飾演）輔導後，兩人因此產生情愫；礙於當時政治情勢緊張，許多外來教科書都被明文禁止，導致學校讀書會眾多成員遭無故拘捕，其中就包含方芮欣男友張明輝，在張明輝遭到槍決之際，方芮欣則因愧疚自責選擇在禮堂講台自殺身亡。

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《返校》中王淨精湛演技也備受外界看好，在2020年台北電影節更是榮獲最佳女主角獎，讓不少網友肯定「《返校》是我人生第1次看了3次的電影，演得很棒」、「這也是台灣不再害怕想起來的一頁，方芮欣這角色遠大於電影本身」。

據《聯合報》報導，以台灣戒嚴「白色恐怖」時期為主題的電影《返校》，在中國大陸成為禁片。（《返校》劇照）

四、 《華燈初上》

去（2022）年風靡全台的Netflix影集《華燈初上》，你有發現王淨其實也在裡面嗎？王淨飾演的角色是小時候的羅雨儂，從學生時代就和吳少強（曾敬驊飾演）成為校園情侶，聽到蘇慶儀遭繼父強暴後懷孕，不顧一切決定幫助對方養育孩子，鮮明的角色性格也讓觀眾再度看見王淨在演員時獨特的另一個風格。

王淨特別出演《華燈初上》也引發Dcard網友熱烈討論，「王淨飾演的羅雨儂就是敢愛敢恨，而且很喜歡照顧別人，對於看不慣的事情一定會出手幫忙，我覺得跟中年的羅雨儂沒有差太多」、「對於沒有看過王淨其他作品的我，會覺得她把一個敢愛敢恨、潑辣自信的女孩詮釋得很好」。

五、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》

改編自韓國電影《最悲傷的故事》及台灣同名改編電影的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，由王淨飾演女主角宋媛媛（Cream），劇中宋媛媛的家人因車禍全部離世，為了接近害死家人的兇手，她選擇轉學來到兇手兒子張哲凱（K，范少勳飾演）的學校，不過在相處後才發現，原來張哲凱和自己一樣，面對人生孤苦無依。

王淨在劇中的表現也獲得網友認可，「王淨演的戲真的很讓人著迷，從《鬥魚》到《返校》再到《悲傷》，Amazing...」、「王淨有詮釋出跟陳意涵不同的感覺」、「范少勳跟王淨真的太會演了，高中時期K和Cream的青澀懵懂，到大學、生病了和K的細膩且滿心只有K的Cream，他們都表達得好好」。

六、《關於我和鬼變成家人的那件事》

最近全台票房飆破3億台幣的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，王淨因為古靈精怪的個性受到導演程偉豪青睞，她也因此拿下劇中警花林子晴的角色，雖然林子晴不知道毛毛（林柏宏飾演）的存在，不過還是從旁協助恐同又怕鬼的直男警察吳明翰（許光漢飾演）找出當年肇事兇手，劇中的最後反轉也讓影迷為之驚訝。

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其中王淨在電影裡還特別飾演林子晴的媽媽，一人分飾兩角也讓觀眾直呼「原來那個毒蟲媽媽是王淨，沒發現XD」、「毒蟲媽媽太難了吧！看不出來」、「被朋友拖去看還不錯，王淨不說真的不知道是她欸」、「不敢相信」。

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七、 《鬥魚》

王淨在2018年電影《鬥魚》中以「小燕子（裴語燕）」展露頭角，故事中她受到傳統世俗觀念影響，聽從父母的管教，不過自從遇到于皓（林柏叡飾演）之後，她的人生便出現了分捩點，其中小燕子在劇中遭受阿豹侵犯後的畫面也令許多觀眾震撼不已，于皓與小燕子可歌可泣的愛情也感動許多觀眾。

網友對於《鬥魚》中的王淨也感嘆，「我喜歡她在《鬥魚》的表現」、「我蠻喜歡電影裡小燕子渴望自由的模樣，尤其是像爸爸要求讓她做回自己，有被感動到」、「雖然王淨的小燕子沒有那種楚楚可憐感，但她有某部分跟原著小雛菊蠻像的」。

八、《複身犯》

2021年上映的台灣犯罪電影《複身犯》，講述開往月世界的「193路野雞公車」，在路途中突然遭遇意外爆炸，導致車上的5名乘客因此喪生，王淨飾演的王庭也是5名死者之一，儘管出生在富裕家庭，不過渴望得到母愛的她，年紀輕輕卻想放棄自己的生命，意外死亡的王庭因為捲入兒童失蹤案，為了找尋案件真正的真相，王庭在劇中也被迫死而復生。

網友對於《複身犯》裡王淨的角色也點評，「王淨、楊祐寧的表演有深刻」、「王庭剛上車時，那個側面超兇」。

九、《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》

王淨在演員生涯初期就參與《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》演出，她在故事中飾演北一女高材生林茉莉，從片頭一開始就當著妹妹的面跳樓自殺，媽媽（尹馨飾演）百思不得其解女兒輕生關鍵，便利用新科技讀取茉莉的記憶，找到女兒選擇結束生命的真正原因。

王淨在這部劇中不僅大膽嘗試躺冰櫃，憂鬱的性格更是與王淨本身大相徑庭，網友對於王淨突破性演出印象深刻，「〈茉莉的最後一天〉當年還有入圍金鐘」、「最喜歡茉莉，完全演出以往經歷過的壓迫感」。

十、 《愛情白皮書》

《愛情白皮書》改編自日本知名漫畫家柴門文作品，王淨飾演擁有單純少女心的袁成美，大學時期加入「明日會」社團，後來成為行動支付公司員工，在與歐陽掛居（張庭瑚飾演）二度分手後，一度考慮與上司邱庭（王傳一飾演）結婚，不過成美最終仍決定飛到日本尋找真愛掛居。

網友對於王淨出演偶像劇也給予不少好評，「個人私心特別期待王淨的演出，她真的好可愛啊」、「王淨真的很有才華」、「我是為了王淨看的，覺得很好看～～～」、「很厲害的演員」。

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年03月24日至2023年03月23日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王淨作品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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