熱辣滾燙｜賈玲為演拳手激減100磅惹熱話　盤點8個為戲減肥的藝人

賈玲官宣《熱辣滾燙》在中國大陸定檔大年初一，她自曝為了拍攝減肥達100磅，這個數字將創下影視演員為戲減肥的世界紀錄。今天，我們就來回顧一些有代表性的「為戲減肥」的案例。



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第一位，妮妲莉寶雯（Natalie Portman），為了飾演《黑天鵝》（Black Swan）中執著追求完美的芭蕾舞女孩妮娜，減肥約20磅。

妮妲莉寶雯本就屬於比較苗條的身材，因此很難在減肥的絕對值上特別炸裂。減肥20磅後，她不僅更好地完成了片中的舞蹈動作，更呈現了妮娜探索自己黑暗一面所帶來的心理扭曲。她也憑藉該片獲得了奧斯卡影后。

第二位和第三位，馬修麥康納希（Matthew McConaughey）和謝勒力圖（Jared Leto）。兩人為了飾演《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）裡的愛滋病病友，分別減肥30磅和35磅。

這兩位都是有名的“橡皮人”，都有過為戲增重和減肥的雙向操作。兩人在《續命梟雄》裡可謂棋逢對手、相映成輝，一起斬獲了奧斯卡的最佳男主和最佳男配。

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第四位，王鐵成，為了飾演《周恩來》裡罹患癌症後的晚年周總理，減肥約40磅。周總理晚年身患重病，仍然日理萬機，臨終前體重已不足90磅，而王鐵成的正常體重是130磅。於是他8個月不吃主食，成功地將體重降到了90磅。再加上語言、表情、神態、動作上的惟妙惟肖，王鐵成版周總理讓觀眾在影院裡泣不成聲。他也毫無爭議地拿下了金雞百花雙影帝。

第五位、第六位，鄧超和阿米爾罕（Aamir Khan）。這兩位的共同點是，在一部戲裡便經歷了先增重後減肥的魔鬼塑形。

鄧超在《影》中一人分飾外表健壯的境州和形容枯槁的子虞兩個角色，先增重20磅再減肥40磅；阿米爾罕則為了飾演《打死不離3父女》（Dangal）中角色的不同年齡段，先增重56磅再減肥50磅。這兩人可謂充分地詮釋了什麼叫演員的“可塑性”。

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第七位，基斯柏特（Chris Pratt），為了飾演《銀河守護隊》銀河守護隊（Guardians of the Galaxy）裡的星爵，減肥約55磅。

通常接演超級英雄電影後，就要瘋狂健身，增加肌肉和體重。可是“星爵”卻是一個特例。他在試鏡《銀河守護隊》成功前，一直在NBC喜劇《Parks and Recreation》裡飾演一個蠢萌胖子。導演擔心他肥減得不夠快，都去諮詢能否用CG技術做假腹肌了。然而，基斯柏特成功地在6個月中減去了約55磅的體重，成就了一次胖子逆襲的佳話。

第八位，基斯頓比爾（Christian Bale），為了飾演驚悚片《The Machinist》裡的重度失眠症患者，減肥約60磅。基斯頓比爾是影史最擅長通過改變體重來強化角色塑造的演員，沒有之一。在他的表演履歷裡，已經不止一次增重或減肥超過20磅。賈玲之前的演員減肥紀錄，也是由他保持的。

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《The Machinist》的主角是一位因為長期失眠而極度消瘦、神情恍惚的人。基斯頓比爾在四個月裡，每天只吃一罐金槍魚和一個蘋果，外加高密度的有氧運動和重量訓練，將體重從173磅減到了不足110磅，成為了驚悚的“骷髏人”。

看過這些為了演好角色，瘋狂減肥的明星，你們是不是更加想看賈玲瘦100磅後的樣子了？別著急，快了。

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