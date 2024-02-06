《甄環傳》前傳劇本封塵3年仍未拍恐與一禁令有關　女主角換成她

大陸古裝劇《後宮甄環傳》憑真實還原宮廷內勾心鬥角的樣貌，播出後旋即風靡兩岸三地，女主角孫儷的事業更因此飆上頂峰，至今仍是許多觀眾心目中宮廷劇的標竿。據了解，該劇原作家流瀲紫在2021就寫完前傳劇本，且也已定好太后烏雅氏作為主角，可是眼看3年已過，拍攝卻沒有任何下文。讓許多粉絲不願再抱期待。



作家流瀲紫曾於2021年透露已完成第3部戲劇作品《德妃傳》，也就是 ，且以雍正皇帝的母親太后烏雅氏為女主角，交代嶄新的人物和背景故事，是她嘔心瀝血的創作。但時隔3年，卻仍未宣布正式製作，也使粉絲失望受挫。

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為此，有網友跳出來解釋原因，稱大陸當局2019年發布禁令，禁播娛樂性較強的古裝劇和偶像劇，此前也曾限制播出古裝宮廷劇，防範引發民群激進，因此《德妃傳》開拍才會杳無音信；不過，該網友表示近年傳出禁令有望放寬，《德妃傳》也有製作的機會了。

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