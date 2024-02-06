飯戲攻心2｜劇本延續上集呢條故事線　林明禎：我要撐住這個家

香港賣座喜劇《飯戲攻心》2022年的中秋節檔期在香港賣得滿堂彩，今年再度推出續集，除了扮演大哥的黃子華沒有繼續演出外，其他演員全員到齊，更加入金馬影帝謝君豪、香港影后羅蘭、米雪，及鮮肉帥哥魏浚笙共同演出。最受矚目的男主角黃子華沒有演出續集，導演陳詠燊特別在社群軟體上發文告知影迷，而其他繼續參與演出的演員們表示知道大哥沒有參與，失望了一下，但因為劇本實在出色，都同意繼續拍攝續篇。



《飯戲攻心2》原班人馬鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文再度集合，要舉辦三場婚禮，再加上一群各懷心思的各路親朋好友鬧個不停，大哥不再家沒有人HOLD場，場面一再陷入混亂，讓這五個人不知道何時才能再度開開心心準時開飯。

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續集開拍之初，最受矚目的便是票房巨星黃子華是否再次演出，導演陳詠燊在社群軟體發文表示黃子華因為個人素因無法參與第二集的演出，他也特別調整劇本，因為原本的故事是延續上集六人間的關係而寫，少了扮演靈魂人物的黃子華，劇本勢必改動，他坦承：「得知他無法演續集時，我當然很驚訝，但我尊重他的決定。但和其他五位演員聊過後，決定繼續續集的籌備及拍攝。」《飯戲攻心2》劇本便延續第一集大哥聽了媽媽的話，決定出門遠行尋找人生的全新目標。

其他繼續演出的五位演員表示知道黃子華沒有參與續集的演出，失望了一下，但王菀之表示：「真的就是一下下，後來就全力投入續集的演出。」張繼聰笑說：「我們不是為了拍而拍，我覺得這集劇本真的也很好，依然是很高素質的作品，希望觀眾可以繼續支持。」而鄧麗欣則表示黃子華扮演的大哥的精神，依然在續集中延續，而上集最後和黃子華成為情侶的林明禎則豪氣的說：「大哥不在家，我是大嫂就要撐住這個家，繼續照顧大家啊！」

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