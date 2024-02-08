周杰倫最美J女郎2013年淡出娛圈　39歲近況曝光臉上驚現一變化

女星曾愷玹長相清新、氣質出眾，擔綱多部MV女主角，包括古巨基〈情歌王〉、周杰倫〈我不配〉等，還曾在周杰倫執導的電影《不能說的秘密》中飾演「晴依」一角，一舉入圍金馬獎最佳女配角，多次和周杰倫合作被視為「J女郎」之一，2013年嫁給大16歲老公，育有一女，婚後重心轉往家庭，逐漸淡出演藝圈，但仍經常透過社群平台分享日常，近日曝光一段影片，驚見臉上出現「1變化」，意外掀起討論。



曾愷玹近日分享一段影片，只見她身穿淺、深藍色相間的牛仔外套，搭配黑色寬褲，身材維持得非常好，一路上面帶笑容、雀躍小跑步前往購買她最愛的奶昔大哥馬克杯，沒想到點餐後心心念念的奶昔大哥馬克杯已經賣完了，只好吃冰淇淋撫慰失望的心情，不過好事很快便降臨，沒多久朋友就送了她奶昔大哥那組馬克杯，得到後愛不釋手的抱著，心情短時間內又高昂了起來。

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影片曝光後，不少人都覺得曾愷玹很活潑、可愛，大讚「真俏皮」、「雀躍的小跑步跳躍太cute」、「還是那麼正」、「為什麼可以這麼漂亮」、「覺得愷玹好可愛」、「買不到的時的臉也太可愛了吧！像小朋友一樣。」

不過曾愷玹買不到奶昔大哥馬克杯，露出悲傷哭泣表情時，眼角可以明顯看到魚尾紋，這也讓部分網友直言「眼角有皺紋」，感嘆「愷玹也老了」；但此舉引來其他人忿忿不平、幫忙說話「這叫女人味」、「這臉超小就完勝了，不要太羨慕」、「請問誰不會老…而且她保養超好，拜託不要太羨慕」、「歲月的痕跡才是最美的，你看起來就不懂。」

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