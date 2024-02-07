繁花｜傳王家衛有意開拍電影版　唐嫣嚇親：是不是又要拍數年？

王家衛執導的電視劇《繁花》成為近來熱門話題，據悉王家衛打算開拍電影版，男主角胡歌透露王家衛前些日子上門找他商量，討論開拍電影版事宜，他第一件事就是打電話給同劇唐嫣，想讓唐嫣先有個心理準備，沒想到唐嫣直覺反應是：「電影版是不是又要拍數年？」讓胡歌大笑。



電視劇版結局，胡歌飾演的「寶總」與「汪小姐」唐嫣、「李李」辛芷蕾和「玲子」馬伊琍最終都沒能走在一起，且寶總是否有個雙胞胎哥哥，也在網上引起討論。為電影版埋下懸念與伏筆。

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戲播畢當天，劇組在官方微博上回應「後會有期，寶總」，也似在暗示這部戲還沒完，戲中飾演「范總」的資深演員董勇表也表示和王家衛有通過電話，王家衛還稱當初《繁花》太急著播出，難免會有些遺憾，都似在為電影版鋪路。

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