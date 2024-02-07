繁花｜傳王家衛有意開拍電影版 唐嫣嚇親：是不是又要拍數年？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
王家衛執導的電視劇《繁花》成為近來熱門話題，據悉王家衛打算開拍電影版，男主角胡歌透露王家衛前些日子上門找他商量，討論開拍電影版事宜，他第一件事就是打電話給同劇唐嫣，想讓唐嫣先有個心理準備，沒想到唐嫣直覺反應是：「電影版是不是又要拍數年？」讓胡歌大笑。
電視劇版結局，胡歌飾演的「寶總」與「汪小姐」唐嫣、「李李」辛芷蕾和「玲子」馬伊琍最終都沒能走在一起，且寶總是否有個雙胞胎哥哥，也在網上引起討論。為電影版埋下懸念與伏筆。
【圖輯】點圖放大看更多王家衛版《繁花》精彩劇照👇👇👇
+32
戲播畢當天，劇組在官方微博上回應「後會有期，寶總」，也似在暗示這部戲還沒完，戲中飾演「范總」的資深演員董勇表也表示和王家衛有通過電話，王家衛還稱當初《繁花》太急著播出，難免會有些遺憾，都似在為電影版鋪路。
【相關圖輯】王家衛《繁花》8大隱藏美女逐個數 鄭希怡扮記者戲份少卻好搶fo（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+20
繁花專訪｜結局你看懂了嗎？編劇秦雯揭幕後秘聞 阿寶情歸何處？繁花劇評｜王家衛首套陸劇4件事 回歸創作劇集走上藝術生涯巔峰繁花劇評｜從阿寶「經風雨見世面」拆射出《一代宗師》之宗師三境繁花｜40歲女星20年前曾被張藝謀睇中「登奧運舞台」如今再翻紅繁花專訪｜曾美慧孜視金像獎為「人生第一個高潮」：一切才剛開始繁花｜盤點胡歌10大金句：以為吃的是龍蝦，實際上吃的是機會…
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】