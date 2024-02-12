辛芷蕾從《如懿傳》嘉妃演到《繁花》　回顧星途有實力之餘亦夠運

由王家衛導演首都執導的電視劇 《繁花》，簡直讓觀眾見到不同演員的全新一面！而劇中飾演非常擁有野心，甚至還有點「大女人」韻味的李李一角的辛芷蕾，更是因為此角色的華貴魅力再度爆紅呢！



「李李」被稱為辛芷蕾人生角色也不為過

嫵媚優雅，每一個回眸都讓人就地淪陷，甚至連女生都會傾情於她別有一番味道的女人魅力，李李絕對是看過《繁花》的你，再也忘不了的角色。不過，要成為極具90年代風韻的女人，辛芷蕾其實為此付出了許多。

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由於王家衛導演出了名喜歡拍角色走路和背影，這部分成了辛芷蕾最大的困處。一直以來都沒注意自己走路姿態的辛芷蕾，就在導演拍完一場走路的戲份後，被對方送去學跳舞，練習拉丁舞、探戈，一學更是兩年的時間！

即便每天覺得自己快折了，甚至雙腳都磨破皮、磨出血，練舞之後的辛芷蕾，最後獲得了王家衛的肯定，也透過李李，在他鏡頭下留下了最漂亮的一個記憶呢。

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誤打誤撞成為「演員」，《如懿傳》壞得讓人痛恨

而演活了李李的辛芷蕾，其實來自不太富裕的家庭。從6歲開始便學會煮飯、照顧弟妹，辛芷蕾一直是家中的姐姐榜樣。本來想修讀服裝設計學院的她，怕給家裡壓力，便早早出來自己打工賺學費，殊不知陰差陽錯被經紀人相中，進而改變跑道，成為演員。

想必《繁花》之前，大家最有印象的辛芷蕾，無疑就是《如懿傳》壞到令人痛恨的「嘉妃」金玉妍吧？心狠手辣設計各種陰謀，還陷害他人，超真實又狠毒的演技簡直讓人看得太爆氣，證明她演技的高度呢。

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有別於作品形象，私底下是傻裡傻氣的大姐

不過，有別於演技作品中能狠、能帥、能女人味的模樣，其實辛芷蕾私底下卻是個傻裡傻氣的傻大姐！早前參演綜藝《花兒與少年 · 絲路季》的她，簡直太豪爽又搞笑，不僅可以沒有形象吃飯，說話更時時語出驚人，尤其與秦嵐互懟又吵鬧的相處模式，都讓觀眾徒然發現：「原來辛芷蕾是這樣的！」

前陣子還以獨角戲方式主演了長達120分鐘的舞臺劇的辛芷蕾，演技的精湛度有目共睹。今次在《繁花》中又美又帥，如此的她不紅一波，還真是對不起她的優秀啊！

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