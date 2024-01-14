專訪｜鄭中基巡迴演唱會常被點唱「這首歌」　認困擾：不是我的歌

「情歌天王」鄭中基睽違7年，將在他52歲生日，也就是3月9日一連兩天，於台北小巨蛋舉辦「Fragments of Wonder」世界巡迴演唱會，他接受《TVBS新聞網》專訪，透露這次歌單會有所不同，也會選唱一些冷門歌曲，「之前在澳門，選了一首〈音符〉，後來歌迷跟我說，音樂一下，全部歌迷哭到不行，不知道在哭什麼，可能沒想到會唱這首歌。」不僅如此，這套巡演本來沒有安可，但在台灣例外，加上是生日，會唱好唱滿。



鄭中基有許多經典歌曲，〈左右為難〉、〈我代你哭〉、〈戒情人〉等，歌單上面選擇非常困難，不過他透露有一首歌叫〈死啦D青春痘〉，每一次演唱會都被歌迷要求要演唱，但他直言：「小困擾，有些人以為是我的歌，但只是我在電影裡面有唱過，這場演唱會應該不會唱。」

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鄭中基在歌唱、戲劇、電影都有相當好的成績跟地位，家庭也非常幸福，被問到還有什麼事想做，卻還沒完成，他想了一下應該是「還沒寫到一首滿意的歌」，他坦言目前還沒有一張專輯是完全滿意，他想做一張完全是自己想做的專輯，「想把之前的廣東歌再重唱一遍，現在唱感覺不一樣，國語歌已經錄好了，之後會再發行」，鄭中基表示新專輯已經再找歌，但還沒找到滿意的，自己也希望可以寫輕快跟快樂的歌曲，目前正朝這方向努力。

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而先前鄭中基的大女兒有當嘉賓一起唱歌，這次台灣場他要再問問女兒意見，「雖然愛唱歌，但不愛表演」，女兒已經12歲，大概來到所謂小孩叛逆期，他坦言不會擔心，雖然肯定會發生，但有找預防方法，「從她出生當作朋友聊天，講話很像朋友，她都習慣跟我聊天，都會在睡覺之前會聊天，心事都會跟我講」，也會關心女兒有沒有喜歡的男生，幸好女兒都回答：「有男生喜歡我，但我不喜歡，不喜歡他們很臭」。

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鄭中基笑說女兒有強迫症，東西都會擺很整齊，所以看到學校那些臭男生根本受不了，連弟弟只要有味道，就會把上叫弟弟去洗澡，不過他直言女兒總有一天會談戀愛，現在已經做好心理準備，雖然會失落，但那天一定會到來。

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