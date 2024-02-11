陳柏霖專訪｜愛情長跑11年八字回應婚事進度　女友靚樣自然飄仙氣

陳柏霖近期主演台灣賀歲片《還錢》，在片中與林哲熹、蔡凡熙、李銘忠、及蔡思韵，陰錯陽差必須將鉅額贓款還回銀行金庫。而日前陳柏霖與蔡凡熙一起接受台媒《TVBS新聞網》專訪，聊到了過年長輩哉問的話題，蔡凡熙在一旁詢問陳柏霖：「你結婚的時候會邀請我嗎？」陳柏霖回答：「會呀！」而記者追問何時結婚？陳柏霖鬆口直說：「不知道耶！再想一下！」



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陳柏霖與庭萱愛情長跑11年，他坦言，很多時候過年長輩總是會問東問西，是因為跟晚輩沒話聊，但自己從不過問晚輩私事：「我覺得盡可能不要聊私事，就陪他們打電動，不要倚老賣老，因為我也年輕過，我十幾二十歲的時候也很常被長輩問這種問題。但我是屬於陪伴晚輩玩耍型的。」至於聊到過年紅包，陳柏霖坦言自己過去收到的紅包數字都是幾萬塊的，蔡凡熙在一旁向陳柏霖討八位數（台幣）的紅包，陳柏霖笑說：「那不是紅包了！可能要用箱子裝吧！」

在電影《還錢》中，陳柏霖飾演細思極恐的竊盜集團主腦，他透露自己在現實生活中，是屬於有任務就會盡可能做到最好的人，「如果沒有的話，那就是看會遇到什麼樣的事情，我就把每1個選擇做到最好，可是不會想說我做什麼來創造新的東西」。陳柏霖笑說自己並不是個容易後悔的人：「就算事與願違，但很多時候馬上就會有新東西冒出來了！」

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電影《還錢》劇情講述由張博駿（陳柏霖 飾）率領的竊盜集團，在小年夜悄悄執行了史上最大金額10億元（台幣、下同）竊盜案，沒想到卻遇上黑吃黑，意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟（蔡思韵 飾）捲入案件，逼得他們必須把10億元原封不動「還」回去，但是搶錢容易、還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務。

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