Netflix 2024年2月必睇片單　情慾台劇《愛愛內含光》未播先轟動

二月春節連假如果只想宅在家，那就讓Netflix陪你度過吧！二月也上架了不少精彩的戲劇，除了有超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》，還有崔宇植與孫錫求兩大男神的犯罪驚悚鉅作《殺人者的難堪》、動漫粉敲破碗的《降世神通：最後的氣宗》…根本追都追不完！



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《愛愛內含光》（2/2上架）

集結柯震東、詹子萱、林哲熹、巫建和、夏于喬...等一票實力派演員的《愛愛內含光》可以說還沒上架就以大尺度的題材加上新鮮的卡司組合引發討論，破除華人家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題，故事講述在現實生活中，每一個家庭可能會面臨到的議題，包括父母寄予子女厚望、灌輸傳統觀念，由淺入深的劇情保證讓你笑著笑著就哭了！

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《情約一天》（One Day）（2/8上架）

改編自暢銷同名小說、在2011年由安妮夏菲維（Anne Hathaway）與占史杜哲斯（Jim Sturgess）主演的浪漫愛情劇《情約一天》直到現在依舊是許多人心中經典神作，現在終於也推出影集版，由《家·多點嘗試》（Trying）的Ambika Mod搭擋《白蓮會》（The White Lotus）是Leo Woodall飾演一對畢業後看似各奔東西，人生卻不斷交織在一起的苦命鴛鴦，相信到時又將騙走大家一票眼淚！

《殺人者的難堪》（2/9上架）

改編自同名19禁漫畫的《殺人者的難堪》，找來崔宇植與孫錫求兩位風格截然不同的韓劇男神領銜主演，劇情圍繞在一名平凡大學生在意外殺人後頻起殺心，隨即與一個精明的刑警展開永無止境的你追我躲攻防戰...崔宇植不但捨棄純情學生形象演起變態殺人魔，魅力熟男孫錫求也將扮演正氣凜然的刑警，加上原著中不斷反轉的劇情，勢必將成為今年必追的犯罪驚悚神作。

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《忍者之家》（2/15上架）

由「憂鬱男神」賀來賢人搭擋江口洋介、木村多江主演的《忍者之家》，以日本最神秘卻在歷史上許多時刻扮演重要關鍵的「忍者」為題材，故事建立在現今日本社會中，日本最後一個忍者家族田原家，雖然強大無比彼此關係卻不睦卻，沒想到再退休多年後，突然必須面對日本至今為止最嚴重的一場危機，決定重操舊業執行起地下任務...特殊的題材加上精彩緊湊的劇情可以說還沒上架就吊足大家胃口。

《降世神通：最後的氣宗》（2/22上架）

韓國有殺手、日本有忍者，美國也要獻出神話故事？《降世神通：最後的氣宗》由廣受喜愛的動畫系列翻拍成真人影集，找來Gordon Cormier 、Ian Ousley、Kiawentiio等人領銜主演，劇情設定在水、地、火、氣四國原本一直和平共存，並由精通四種元素之力的神通王維繫勢力平衡，但烈火國突然發動攻勢殲滅大氣牧族，改變了世界局勢，年輕的神通王安必須學會駕馭四大元素的力量，讓遭受烈火國侵略的世界恢復平衡，而展開了一場刺激又熱血的冒險故事...Netflix再經歷了《海賊王》（ONE PIECE）、《幽遊白書》…等動漫神作的成功改編，也讓這部期待值爆表！

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同場加映：經典神劇登陸Netflix

除了上述的首播戲劇，還有不少經典戲劇作品都將在二月上架Netflix，像是Rain與金汎兩大男神主演的《幽靈醫生》將在二月的Netflix登場，看來二月放假又又要準備熬出黑眼圈啦！

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