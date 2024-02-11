周杰倫笑曝「懷疑自己是假的」　IG發文幽默回應揭1方法認出本尊

天王周杰倫出道30年，近年卻因網路上流傳許多與他外貌極為相似的「山寨版」路人，引發熱烈討論；對此，周杰倫先前也在IG透露分辨「真假周杰倫」的方式，逗樂許多粉絲。



日前在微博流傳一張「請找出真正的周杰倫」的9宮格梗圖，湧入許多網友考驗自己的眼力。有網友分析真正的周杰倫應是圖片中的「4、6、7、9」處，也有人被考倒而紛紛留言：「假的比真的更像真的」、「說實話7有點像粥餅倫」、「答案是沒有真的」。

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周杰倫1月18日迎來45歲生日，日前他罕見在社群平台提到有關大陸出現許多「山寨周董」的話題，並PO出自己與愛妻昆凌的合照，開玩笑表示「你們講到我都懷疑自己是真的假的了，差不多就可以了。」

接著他透露分辨「真正周杰倫」的方法，稱只要是跟昆凌合照到的周杰倫，「那應該就是真的」；不過，他也表示「每一個地方的每一個區的多重宇宙倫都是真的，都是努力在過生活的倫（人），正能量給這個世界，給這個需要幽默感的社會」。

此外，周杰倫2019年展開《嘉年華》世界巡迴演唱會，12月8、9日到泰國曼谷舉行。他當時在IG分享到當地蠟像館欣賞自己的蠟像，「看完演唱會也可以去Bamkok的蠟像館看我喔」；沒想到，卻被網友批評超不像，反倒更像在大陸賣燒餅的「粥餅倫」。

事實上，大陸一名賣燒餅的老闆，長得跟周杰倫實在太像因此爆紅，最近大陸也掀起周杰倫明星臉風潮；不只路邊攤販，就連在看演唱會中的民眾與部分網紅都「撞臉」周董，也讓相關話題受到熱烈討論。

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