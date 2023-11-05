福原愛被指涉綁架可監禁20年　日本警視廳調查　愛情童話徹底崩壞

日本乒乓前代表福原愛與台灣前球手江宏傑曾是體壇的「愛情童話」，但自2021年初，由傳婚變、福原愛被指出軌、江宏傑家人被指欺凌福原愛、離婚、雙方對簿公堂，前後糾纏兩年多，到周六（4日）傳出江宏傑向東京警視廳刑事告發福原愛，警方已展開調查。

福原愛態度繼續冷淡，在小紅書分享自己返回家鄉仙台的影片。



福原愛與江宏傑在2016年在日本召開記者會，宣布已結婚，2017年初先在台灣舉行婚禮、再於東京迪士尼樂園舉行婚宴，之後福原愛也隨丈夫定居台灣；同年底，福原愛先誕下一女、2019年再產下一子，她常在社交媒體分享一家的溫馨照片。

未料到2021年，即兩人結婚5年後，日本《周刊文春》爆料指兩人正協議離婚，雖然江和福原一開始都否認，但緊接福原愛被拍到在橫濱與一名已婚男性在外過夜、江宏傑母親也被指向福原愛施語言暴力，事件急速升溫，到同年7月，兩人終宣布「已結束婚姻關係」，表示會共同撫養兒女。

翌年，福原愛與「出軌男」的戀情也獲確認，至此福原愛的形象已跟她與江宏傑的關係一樣，極速崩壞。

江宏傑（左）和福原愛（右）在2016年宣布結束的畫面，令粉絲不勝唏噓。（Getty Images）

然而事情未就此結束，江宏傑指福原愛在2022年7月將兒子「小小傑」帶走後，一直失聯。今年7月27日，江宏傑召開記者會宣布在今年7月20日，日本法院已作出有利他的判決，要求福原愛遵從，並指福原「帶走了孩子」。他一直有在社交媒體分享女兒Aila生活的點滴。

福原愛其後也透過律師發表聲明，稱自己沒有違反法律，並認為江宏傑在未有聯絡她之下就召開記招，是利用媒體攻擊她，「顯然是試圖透過公開記者會向福原愛工作場域施壓，讓福原愛從這個職位上被迫離職，近而讓福原愛在社會上死亡、被埋葬」。

江宏傑日前分享女兒Aila 6歲生日的照片：

日本《週刊文春》報導指，福原愛反擊後，又到江宏傑忍無可忍，近日透過律師向日本警視廳提出「刑事告訴」；而日本警視廳也決定，由於涉案者為名人，考慮案對社會的影響，將之視為「特殊案件」、由搜查一課負責調查。該報導續指，案件正以日本刑法第226條處理，倘福原愛繼續不處理，或會涉及「國際層面的綁架罪」，面臨2年至20年有期徒刑。

不過，福原愛回應《週刊文春》表示，雖然已收到警視廳通知，「我們已經和律師溝通過，確認沒有問題。」

福原愛自與江宏傑傳婚變後，便沒有再更新昔日經營的社交媒體，包括X（前稱Twitter）、Instagram及Facebook專頁，目前集中火力經營內地社交媒體小紅書，她在最新的帖文中，分享自己回到家鄉、北海道的仙台，短片中有她乘車及在河邊漫步的畫面，並配上她的聲音，以普通話道：「這麼多年沒回來，回到這感覺還是，這就是我的原點吧。所以，會讓我提醒自己『我是運動員』，不忘初心、繼續努力。」

最後她總結道：「今天看了鏡子裡的自己，覺得自己真的長大了。」