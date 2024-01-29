福原愛內地開首場直播帶貨　收入額不足2.5萬　網民斥：敗光好感

1月28日晚，因離婚風波備受影響的日本乒乓球運動員福原愛，在中國內地開啟首場「帶貨直播」。不過根據多個平台數據統計，福原愛近2小時的直播，觀看人數超74萬，但帶貨收入額不到2.5萬元（人民幣，下同）。



1月28日，福原愛開啟首場直播帶貨，這場直播持續近2小時，福原愛共展示了24件商品，但各項數據成績慘淡。福原愛在直播結束前還透露，之後有來中國的計劃。

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數據顯示，福原愛直播帶貨首秀成交數商品為2375件，成交金額為23496元，平均單價不足100元，此外峰值在線人數僅1.9萬，平均在線人數6000人次。

此前因婚變導致口碑一路下跌的福原愛，本次直播不僅銷售數據慘淡，也遭到不少網民指責。雖有少許粉絲在直播評論區留言表示「支持」，希望她「不要看不好的評論」，但大多微博網民則指責其為「小三」。

網民評論：



「一個日本出軌的，在中國還這麼厚濾鏡，別以為說幾句普通話就是愛我們了」



「為什麼要買一個小三賣的貨呢」



「國內出軌，當小三！果然人不可貌相，以前一直覺得她是那種可愛單純的女人，沒想到竟是王鑽級的綠茶！」



「還以為直播帶貨的風吹到日本了，原來是她來中國帶貨」



「婚姻的事也是弄的一地雞毛，口碑現在這樣差還想著來這邊賺錢」



「她以前的那點好感度真是敗光了啊」

