《甄嬛傳》七個冷知識　原型人物竟源自蔡少芬《洛神》一個角色

由孫儷主演的清宮劇《甄嬛傳》2011年播出時，不僅在亞洲颳起一陣宮鬥劇炫風，帶動開拍後宮戲風氣，從此長紅逾12年，每次重播總能吸引一大票鐵粉回味無窮。今天小編就來分享有關該劇的一些小知識！



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第一場戲與殺青戲

當年該劇開機的第一場戲，便是皇上皇后蒞臨甘露寺祈福的劇情，孫儷以尼姑造型登場；而殺青戲則是「安陵容冰嬉復寵」的那一幕。

《甄嬛傳》名字由來

原著作者流瀲紫寫《甄嬛傳》時，主角參考的原型人物其實是蔡少芬，而當年蔡少芬在TVB古裝劇中《洛神》飾演「甄宓」，戲中的女兒名為郭嬛，流瀲紫因而將小說主角名字取作「甄嬛」，且一開始劇組就邀請蔡少芬來演出甄嬛一角，不過蔡少芬則認為自己年齡已38歲，與劇中甄嬛相差太多，加上劇中國語太多，因而婉拒，並毛遂自薦稱想嘗試皇后一角。

蔡少芬開拍後才發現懷孕

蔡少芬開拍後才發現自己懷孕，但卻不想錯過拍甄嬛傳的好機會，因此直到懷孕3個月後才告訴劇組，取得丈夫同意後便繼續拍攝。值得一提的是，蔡少芬並未因懷孕爭取特權，反而相當敬業。

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孫儷曾透露自己相當佩服蔡少芬，因為即便蔡少芬懷著身孕，能與其他演員們一樣穿著7、8厘米高的花盆底鞋拍攝，吃著一樣的便當。

不過她仍堅持穿著7、8厘米高的花盆底鞋拍攝，直到孕期最後一個月才停拍。

眉姐姐（沈眉莊）的髮縫

綜觀甄嬛與其他嬪妃的頭髮，發現只有眉姐姐的髮縫與別人不同，就連旗頭的造型也是歪的。而這單純是因為眉姐姐身高太高，想從視覺上降低一點身高，所以梳了兩條髮縫。

《甄嬛傳》後妃們的壓箱寶

據傳華貴妃頭上的點翠鳳冠是價值8000萬人民幣的真品，劇組當初租來拍攝時一天就得花掉100多萬人民幣，但也有傳聞稱整個劇組只有富察貴人頭上的純銀頭飾才是真正的骨董。

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溫太醫私下的真面目

現實世界中，溫太醫（張曉龍）的身分初戀女友是齊妃（張雅萌）、妻子是曹貴人（陳思斯）、張佳寧的舅舅。此外，溫太醫還是甄嬛傳的舞術指導，劇中驚鴻舞、冰舞就是張太醫編的。

《甄嬛傳》前傳《德妃傳》劇本女主角是她

據悉，《甄嬛傳》作者流瀲紫曾在朋友圈透露，早於《甄嬛傳》播出10周年時（2021年）就已經寫好前傳《德妃傳》劇本，內容中的女主角則是雍正的母親太后烏雅氏，但卻遲遲尚未開拍。對此，有網友猜測可能與大陸官方2019年「發布禁播娛樂性較強的古裝劇和偶像劇」有關。

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