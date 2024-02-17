晚安小雞原來同一性感女神早有淵源　網民：跟她合照過都會出事

台灣網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」日前勇闖柬埔寨詐騙園區，並拍攝一系列遭毆打、綁架的影片，豈料竟被當地警方抓包自導自演，並在逮捕後被判處2年有期徒刑，引發各界高度關注。對此，「雪乳戰神」郭鬼鬼也在15號曬出昔日與2人的「黑白合照」，並語帶諷刺地開酸：「大前輩，一路好走。」



郭鬼鬼日前在臉書分享了一張照片，內容為她昔日與晚安小雞、阿鬧的合照。郭鬼鬼透露，當她還是素人的時候，晚安小雞與阿鬧就已經是小有名氣的網紅，因此她在當時也特別於限動中寫下「阿罵（阿嬤）說七月時不要出門，會巧遇兩大超人氣直播主」的註解。

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不過，隨著晚安小雞、阿鬧2人遭到柬埔寨警方逮捕，郭鬼鬼除了特別將2人P成黑白色調外，還諷刺地寫道：「裝神弄鬼最後夜路走多了，總會碰到真的鬼。大前輩，一路好走。鬧事小雞bye。」另外，郭鬼鬼還建議2人，未來別再準備一大桌道具，試著出一張嘴、到處批評引戰就好。

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貼文曝光後，立刻引來大批網友朝聖留言，「到底跟你合照過的，有多少人沒出事過」、「原來這才是真正的死亡之照」、「阿鬼師果然是神機妙算」、「製造新聞早晚自己變新聞、做人要腳踏實地」、「原來你跟統神一樣會天罰」、「裝神弄鬼，現在踩到地雷了」。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨施亞努省法院裁定，晚安小雞、阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，故判處2人2年有期徒刑，且必須等到刑滿才得以驅逐出境。另外每人還得支付400萬柬幣的罰鍰。

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