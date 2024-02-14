姜濤〈黑月〉MV女主角來頭唔惹小？拍Netflix劇犧牲色相演慰安婦

姜濤在知名網站「TC Candler」票選活動中被選為全球第3帥，亞洲第一帥，擁有高人氣。他在新歌〈黑月〉MV中和女演員激吻40秒，MV女主角正是Netflix驚悚影集《1899》中的主演之一 Isabella Wei（魏蒨妤）。



魏蒨妤2004年出生，本是一名舞者，她在Netflix驚悚影集《1899》中飾演來自香港的「玲兒」，因被拐賣為慰安婦而偽裝成藝妓，登場時的藝伎打扮相當搶眼。魏蒨妤還參與了《龍族戰神》（The Crow）重啟作的拍攝，飾演「Zadie」，該作主演有恐怖電影《小丑回魂》（It）的男星Bill Skarsgård、英國女歌手FKA Twigs。

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魏蒨妤以新人演員身分登大作，又驚喜現身香港小天王姜濤MV，看得粉絲直呼「好正」，選角出色，大讚MV很有電影感。

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