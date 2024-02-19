丁子朗透露黃奕斌讓畀佢揀《初戀》　秒滴淚：經歷咗好多次分手

TVB的綜藝節目《亞洲超星團》已經播出接近尾聲，前日（17日）播出第三次公演，當中丁子朗與香港區的7名代表區珀豪、冼靖峰、張鎬濂、文佐匡、黃星綽、余宗遙及方玉亨組隊表演《初戀》這個舞台。丁子朗在第三次公演中邀請現場觀眾一同經歷「初戀」，最後更大曬演技在獨白時流出眼淚，他更被Rain大讚怎樣找準時機把眼淚掉下來，而丁子朗則笑稱要：「要多多練習，或者是多分幾次手，就可以哭得出來！」雖然最後他們一隊在公演時輸掉了，但仍然得到不少的掌聲。

丁子朗呢滴眼淚不得了。

昨日（18日）TVB舉行賽馬日，不少的高層曾志偉、樂易玲及許濤等人亦有到場，而丁子朗亦有與30多位藝員齊齊現身賽馬日活動。丁子朗接受《香港01》訪問就表示當時很緊張：「其實好緊張，因為平時拍戲都可以有時間畀我培養到情緒，但係要一路跳舞一路唱歌一路講對白咁樣培養情緒，對我嚟講就真係好高難度。我自己都好緊張，因為我哋之前rehearsal嘅時候，個cam都係得2秒時間畀我去做呢件事，咁所以我內心都好顫抖！但好彩最後都好順利咁，嗰一刻exactly嗰一秒就滴咗滴眼淚出嚟！」最後丁子朗都超額完成了這個挑戰，亦得到不少的讚賞。

丁子朗超額完成了這個挑戰。（葉志明 攝）

而丁子朗在表演過後，網民都大讚他的演技自然到位，他亦有留意到網上的評語：「我見到網甘嘅feedback都好好啦，好多謝大家會鍾意呢個舞台，因為呢個舞台我覺得對自己嚟講，對我哋成隊HOOK嘅香港團隊嚟講好緊要，所以得到大家鍾意同欣賞，我好開心同埋好戥我哋成隊人開心。」

丁子朗有留意到網上的評語。（葉志明 攝）

有不少網民就覺得今次公演一隊名額就只有8個人，未能把黃奕斌也加進來一起表演，他被問到會否覺得可惜時，他則說：「其實唔可惜㗎我覺得，因為每一隊得8個名額，而我係最後一個揀嘅，其實我都擔心死啦，如果大Hugo入咗去我哋初戀嘅話，咁我咪冇位要去其他組囉！」丁子朗透露最後原來是黃奕斌把這個位置讓給他，他才可以留在《初戀》一組。

丁子朗透露最後原來是黃奕斌把這個位置讓給他，他才可以留在《初戀》一組。（葉志明 攝）

《初戀》這個舞台被大讚分工很仔細，不同的人在舞台上都可以表現出自己最專長的方面，例如：冼靖峰及余宗遙曬唱功，張鎬濂、方玉亨及黃星綽則曬舞技，而區珀豪及文佐匡則曬rap功，而丁子朗則曬演技。丁子朗被問到他們是自己分工還是由他這個隊長來分時，他說：「其實今次分工係我哋幾個自己喺度諗出嚟嘅，我哋仲好誇張咁做咗個ppt啦，做咗份簡介畀我哋個舞台總監同佢講我哋要咩道具，我哋服飾係咩。基本上每一part我哋都諗得好清楚，係節目畀我哋做，我哋諗得咁detail，佢話畀我哋做，我哋就可以叫才藝老師批buget畀我哋做啦。」

《初戀》這個舞台被大讚分工很仔細，不同的人在舞台上都可以表現出自己最專長的方面。（葉志明 攝）

丁子朗亦提到這個舞台的每一分每一秒都是他們8個人的精心設計：「就算後面個道具點解咁設計啦，幾大啦，點解有個心啦，會唔會分開啦，咩顏色啦，啲燈光係咩樣，怎至我哋嘅衫點解紅色同藍色啦，都係我哋自己諗出嚟！所以我覺得好開心，我哋想將每個人嘅特徵都show出嚟！」雖然他們表演的舞台最後落敗，但仍然得到不少人的讚賞。

丁子朗亦提到這個舞台的每一分每一秒都是他們8個人的精心設計。（葉志明 攝）

至於也有不少網民希望知道丁子朗在舞台曬演技而流下眼淚時，是在想什麼，雖然當時他回應Rain時是說多分幾次手就可以，他卻說：「因為喺拍劇嘅時候，都經歷咗好多次分手，每一次都係個機會畀自己去練習傷心慾絕呢個感覺。可能喊多咗打通呢個任督二脈呢，就好容易喊出嚟，咁呢係容易嘅，但係未至於可以去到控制嗰一秒，咁所以我都覺得係一個miracle嚟。」

丁子朗笑言分多幾次手就得。

不少網民希望知道丁子朗在舞台曬演技而流下眼淚時，是在想什麼。（葉志明 攝）

最後丁子朗被問到早前訪問時提及到新年的活動是會到其他兄弟的家中拜年時就保持神秘，不肯透露去了那個兄弟的家作客。