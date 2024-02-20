65歲麥當娜開騷仆親嚇到全場粉絲尖叫　一招自救頂硬上獲讚專業

65歲美國天后麥當娜（Madonna）展開「The Celebration」世界巡迴演唱會，不過近來在西雅圖開唱時，卻因舞者發生小意外，連帶她遭波及，竟在舞台上摔得狗吃屎，但她反應相當快速，火速解決尷尬狀況，更順利唱完歌曲，讓歌迷拍手叫好。



麥當娜在西雅圖開唱時，唱及〈Open Your Heart〉時，她坐在椅子上，並由男舞者拉行移動，沒想到男舞者因身穿高踭鞋，一時重心不穩跌倒，她也因此慘摔在舞台上，讓現場粉絲驚呼連連。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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不過麥當娜過去在舞台上摔倒經驗不少，她照常露出燦笑，火速轉身以趴姿演唱，狀態完全不受影響，但害她慘摔的男舞者似乎已嚇壞。結束演出後，歌迷報以熱烈掌聲，更大讚她是專業歌手。

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