郭雪芙暫別演藝圈「遊學自拍照」曝光　氣色極好絕美顏值再升級

撰文：聯合新聞網
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台灣女星郭雪芙早前宣布將暫時離開演藝圈，赴英國倫敦遊學3個月，日前她分享當地美食之際，加碼曬出自拍美照，整個人氣色極好。

郭雪芙更新2則IG限時動態，其中一則是她在英國當地享用的美食，另一則是她身穿白色毛外套、頭戴黑色帽子，頭髮綁成低馬尾的自拍照。照片中的郭雪芙女神魅力依舊，皮膚更是白皙透亮。但食物看起來好像不怎麼美味。郭雪芙經紀人證實她將會在倫敦遊學3個月，並暫停所有演藝工作。

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