曹格子女暴風成長一個靚仔一個靚女　Grace遺傳媽媽基因似模特兒

距離曹格2014年帶一對兒女Joe和Grace參加湖南衛視親子真人秀節目《爸爸去哪兒》第二季已經過去10年，當年還是小不點的Grace和Joe，如今已經是個亭亭玉立的小淑女和帥氣小帥哥。最近，曹格前妻吳速玲上傳了幾張與女兒的合照，許多網民看見後都對此感到不可思議，紛紛表示：「時間飛快，姐姐Grace長大了」。



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吳速玲在帖文中透露她與女兒一起度過了美好的週末，兩母女一起逛市場、吃早餐，十分愜意。接著吳速玲又不禁感慨寫道：「每次一轉頭看看少女都有一種奇妙的感覺，感覺她還是小孩又不像小孩，我說廢話了就是少女啦。荷爾蒙亂竄的年紀~致青春」，文字可見，身為媽媽的她也十分捨不得孩子一夕間就長大。

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令網民震驚的是照片中，Grace如今已經褪去當年肉嘟嘟的模樣，長大成人後她不僅隨了母親高挑又凹凸有致的身材，氣質也完美遺傳，而兒子Joe同樣也愈來愈帥氣有型，經常在社交平臺上分享生活點滴。不少當年追看《爸爸去哪兒》的觀眾也感慨表示：「真快，一眨眼就成大姑娘了」、「小孩長大真的好快！」、「Joe好帥」。

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