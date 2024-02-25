汪小菲再婚台網紅Mandy 「紅娘」揭二人相識經過 女方本業曝光
撰文：聯合新聞網
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汪小菲準備與台灣網紅正妹曼蒂再婚，今傳出他們兩人的紅娘是李進良。
曼蒂的本業也因此曝光，原來她是醫美顧問，因此才會在業務往來時與李進良相識。
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李進良今天接獲媒體求證，證實他邀請曼蒂和汪小菲一起在S Hotel吃飯，所以才牽起這段緣分。
據報導，李進良對汪小菲和曼蒂能修成正果感到欣慰，因為汪小菲和曼蒂交往後改變非常多，可見曼蒂「是他的精神解藥」。
如今汪小菲有意再婚，李進良為他開心，如果有需要求婚，他也願意幫好友助攻。
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