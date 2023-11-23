向太直播賣Hermès黑夜房子手袋　免配貨15日送到手　千人下單惹疑

新一代「直播女神」向太（陳嵐），從去年開始轉戰直播間後，剛開播就賣出高達3億元人民幣的天價，成績相當出色，不過也有網友質疑到，不相信她會用這些便宜的東西，沒想到向太順勢將直播間轉往「高檔路線」，剛好這也是她所熟悉的領域，似乎更具公信力，成功引起討論話題，各種精品手袋都出席在直播間，包括GUCCI、LV等，近日甚至賣起了價值百萬的「愛馬仕包」，據悉當日還賣出高達1402只，成功引起一波討論話題。



向太直播賣千萬「愛馬仕黑夜房子包」

+ 3

在向太的直播間中，看見LV、CHANEL都已經不足為奇了，近日，向太竟直接把價值百萬的愛馬仕「黑夜房子包」、「喜馬拉雅鱷魚皮」拿出來賣，尤其是這款堪稱比喜馬拉雅還難買的小房子系列「黑夜房子包」，向太介紹時就表示「貴在稀有，配幾千萬貨也未必拿得到」，並以人民幣1,198,000元（折合約港幣133萬）價錢出售，直播時還跳出「熱賣*1402」的標語，不僅不用配貨，還是現貨15天內發貨，也難怪那麼多人搶購，網友不經開玩笑到「她賣這些就對了，之前那個9.9是在幹嘛」。

同場加映：Hermès手袋常見問題Top 1：發霉有救嗎？日常保養、急救方法1次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

比喜馬拉雅更難買得「黑夜房子包」

Hermes Birkin20「小房子系列」於2019年首度登場，除了向太直播間買的藍色「黑夜房子包」外，還有白天、午夜、初雪共4種設計，包體結合鱷魚皮、牛皮以及山羊皮拼接而成。其中「初雪小房子」外觀以淡雅米白色為主，再點綴上淺藍、經典橘，層次感搭配高級又典雅，是4款當中最保值、價格也最高的，據悉在2022佳士得香港秋拍會上，最終以港幣252萬成交。

同場加映：Hermès｜愛馬仕拖鞋舒適度排行榜Top 4 老粉：配貨天花板是這款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

向太賣籃房子引資深養馬人不滿：看不懂

向太直播間賣愛馬仕的事件，隨即在網路上掀起熱烈討論，甚至引來資深養馬人的不滿，以「向太直播賣掉1400+個藍房子？你怎麼看？」為題發文，全文寫到「作為養馬人，我看不懂了。如果說向太真的直播出售了1400多只正經專櫃抱出的藍房子包，我真的想問問她攢了多久，又有多少个買手幫她去買。眾所周知，我們勤懇養馬人配一只大包至少半年，房子級别的更是得很高级别的老帳戶，一年也末必配得到一只。向太是怎麼做到的？愛馬仕给她開了綠燈還是给她開了生產線呀？！一線勤懇養馬人，只想表達，WTF！」。

延伸閱讀：

配珠寶竟是愛馬仕潛規則！揭秘5大「珠寶配貨」入手避雷，「這品項」買錯血虧40萬

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】