婚後事劇情｜3大原因逼陳自瑤離婚　老爺難頂事小「1件事」成關鍵

TVB新劇《婚後事》於2月26日正式啟播，由陳自瑤、羅子溢、黎諾懿、賴慰玲、王敏奕、羅天宇等人主演。《婚後事》是部關於愛情與婚姻的劇集，講述愛情關係裡的諸種煩惱與糾結，一開播即引來了熱烈的討論，主角精湛的演技讓網民紛紛大讚代入感超強。



《婚後事》一開始講述張明芯（陳自瑤飾演）和潘善仁（羅子溢飾演）正鬧離婚，起初潘善仁仍努力的挽回婚姻，但發現妻子並無復合之意，最終兩人對薄公堂，在法庭上為了爭取獨女的管養權和財產分配而互揭醜事，兩人關係一度陷入僵局。是什麼原因，導致原本甜甜蜜蜜的兩夫妻，每一年熬夜親手做生日蛋糕給老公慶生的妻子，最後變得神經質和無理取鬧，時刻對著老公孩子大發脾氣吼叫？原本幸福美滿的三口之家，究竟什麼原因最後走上了離婚的不歸路？

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一、有個不斷生事的家翁

潘善仁以爸爸患有癌症為藉口而把他接過來一起住，可是他爸爸有著愛賭博和酗酒的惡習，張明芯幫忙付清他欠高利貸的債款，愛酗酒的家翁時而喝醉回家後在洗手間吐個一地，要張明芯善後，忍無可忍的她只能向善仁表不滿，要求他把家翁送走，但善仁卻遲遲未做出任何行動，導致兩人經常為此吵架，明芯也不經意的把脾氣發洩在女兒身上，影響了一家的家庭生活。

二、妻子承擔家庭經濟壓力

張明芯和潘善仁婚後有了女兒，為了全心照顧女兒張明芯選擇在家當全職媽媽，為了想讓善仁提高收入，她推薦他到朋友的中心當“補習天王”，但善仁自命清高，誓要當個理想中但領取微薄收入的“流浪”大學講師，最後張明芯不堪經濟壓力，只好硬著頭皮向娘家借錢，為欠高利貸的家翁還債，並自己出去創業填坑，可惜卻換不來家人的感恩，還被家翁冷嘲熱諷。

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三、丈夫出軌

離婚真正的導火線是潘善仁曾經婚內出軌，也被張明芯發現了，雖然後來善仁決定挽救婚姻，做了不少事情以讓兩人關係重新來過，還保證與小三沒有聯繫，但無意之中明芯找到了記錄這段婚外情的東西，以及出軌的證據，讓她徹底心碎，進而“黑化”，決定與善仁離婚，並爭取獨女的管養權（或撫養權）。

《婚後事》詮釋了現實中愛情與婚姻的掙扎，看似幸福美滿的婚姻生活，背後充滿著矛盾和無奈，或許，敢於直視人性的醜陋、晦暗、破碎之處，才有機會修補一段關係的裂口。

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