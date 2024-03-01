大谷翔平結婚｜歷任緋聞女友位位高質　同水雞朝比奈彩疑似有段情

昨（29）日震驚全世界棒壇消息就是日本「投打二刀流」球星大谷翔平，無預警在IG宣布結婚一事，他表示已和一位對自己來說很特別的日本女性開始新生活。這位「日本女性」是誰引發無數棒球迷高度關注，在大谷翔平召開正式記者會回應之前，許多人已再次起底他過往緋聞對象，直呼她們都是女神級。



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大谷翔平閃婚2百萬人獻祝福 4緋聞對象再被提及

大谷翔平昨日下午在IG宣布結婚消息，日文聲明寫到「在棒球季即將來臨之前，我要向大家宣布一個好消息，就是我已經結婚了。我和妻子將在新球隊和新環境中開始生活」。大谷翔平透露會和老婆和他養的寵物狗Decoy共同努力、互相支持，他提到自己的伴侶是一位「日本女性」，將於明天記者會提到更多細節，但希望媒體今後不要對包括她父母在內的任何人，進行未經授權的採訪。

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除了日文聲明，他也在IG用英文表示這位日本女性對他來說非常特別，大谷翔平宣布無預警結婚的貼文，至今已有200萬人獻上愛心祝福，不過也有更多人好奇這位女性是誰，開始討論起他過往情史。其實日本狗仔曾多次想揭發他的約會對象卻從未成功，過去大谷翔平傳出緋聞的對象，曾包括日本女主播久慈曉子、市野瀬瞳，女模特兒朝比奈彩、中条Ayami，雖然都是女神級卻從未得到證實，其中久慈曉子也在2022年和日本旅美籃球員渡邊雄太結婚。

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