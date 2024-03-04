威廉王子帶頭排擠？哈里、梅根若返英探親　只能見這3位皇室親戚

英國皇室成員間的愛恨情仇深受外界矚目，現在盛傳哈里王子（Prince Harry）因父王查理斯（King Charles III）患癌症，有可能帶著妻子梅根（Meghan Markle）與一雙子女阿奇（Archie Harrison）、莉莉（Lilibet Diana）返回英國一陣子，然而他們和皇室親戚間的關係仍陷在谷底，皇室專家推論就算回去，梅根最多也只能見到3位皇室的成員。



這3人之中除了哈里的父親、現任英王查理斯之外，還有一直跟哈里感情很好的兩個堂妹尤金妮亞（Princess Eugenie）與阿特麗斯（Princess Beatrice），至於其他人，因為顧念到要繼任王位的哈里長兄威廉（William, Prince of Wales），對他和梅根始終沒有消氣，應該都不會和他們碰面，免得惹怒威廉。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

威廉被哈里三番兩次爆料，從他和梅根約會、有意結婚前，威廉就對梅根態度很保留，沒有真心要接納梅根開始，到威廉曾經火大到毆打他為止，一堆威廉不願意被揭露的隱私都被攤開來，讓向來固執又高傲的威廉忍無可忍，決定跟他與梅根徹底畫清界線，因此就算他帶著梅根與孩子們回英國，威廉也不可能再去理他們，連威廉的妻子凱特也不太會和他們再見面。

同場加映：新書指哈里王子與威廉結下解不開深仇 竟因Netflix紀錄片一段話（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

在如此尷尬的情形下，難得回到自己血源上祖國之一的阿奇和莉莉，恐怕也見不到喬治（Prince George of Wales）、路易兩位堂哥和夏洛特（Princess Charlotte of Wales）這位堂姊，以往曾傳凱特希望自家的3個小孩與堂弟妹培養出深厚的情誼，長大後互相扶持，現在看來，上一輩的恩怨會影響下一輩的關係，幾個小孩只怕僅能形同陌路。

延伸閱讀：

英國皇室和解新進展 凱特被查爾斯逼向梅根求和...威廉卻抵死不從？

英國皇室堅不可摧 哈利、梅根想翻身被建議「少抱怨」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】