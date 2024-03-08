鳥山明去世｜龍珠懶人包「5件事逐個數」有結局嗎？最強角色係？

著有暢銷漫畫《龍珠》、《IQ博士》等經典作品的日本傳奇漫畫家鳥山明，今日在《龍珠》系列官網發出公告，指出鳥山明在本（3）月1日時，因急性硬膜下血腫逝世，享年68歲。



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《龍珠》作者鳥山明是誰？他的作品有哪些？

鳥山明1978年在《週刊少年JUMP》中以短篇《Wonder Island》出道，並在1980年開始連載《IQ博士》，逐漸打開知名度，而最知名的作品為超能力系打鬥漫畫名作《龍珠》則在1984年開始連載，深受大家喜愛，後續作品還有《GO!GO!ACKMAN 惡魔少年》、《CROSS EPOCH》等。並在2015年推出的全新龍珠電視動畫《龍珠超》。

《龍珠》漫畫完結了嗎？有幾集？一共連載幾年？

《龍珠》從1984年開始在「週刊少年Jump」連載至1995年，單行本共42冊，2002年至2004年期間發售34冊的完全版，2013年開始發售全彩版。

該部作品不僅僅在日本取得佳績，更成為全世界知名作品。

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在1986年2月26日改編成為電視動畫，在富士電視台播映後成為十多年來的熱門動畫，其中包括續集「Z」和「GT」。「龍珠」是改編原作第1話至第194話的內容，總共播放153集。其動畫播放權更加遍佈全球超過70個國家或地區，漫畫被翻譯成24種語言並銷售到 30 個以上的國家。

《龍珠》有結局嗎？結局是什麼？

《龍珠》的結局是孫悟空在天下第一比武大會上打敗了大魔王的化身，和妻子離開，然後回到火焰山舉行婚禮。 龍珠Z的結局是孫悟空打敗魔人以後，在天下第一比武大會上找到了魔人的化身，帶他去修煉武功了。但後續鳥山明還創作了《龍珠Z》、《龍珠GT》、《龍珠超》等。

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《龍珠》有新的嗎？

為紀念《龍珠》出版40週年，東映動畫於去（2023）年10月美國紐約動漫展（New York Comic Con）上發表全新動畫《龍珠DAIMA》（ダイマ，暫譯大魔），並宣布預計於2024年秋季在全球播出。

而《龍珠DAIMA》包括原作、編劇、角色與載具設計等細節皆由漫畫原作鳥山明親自創作。從漫展的預告片中可以得知，在未知敵人的陰謀下，地球居民全數返老還童，連無限跟人造人18號的女兒瑪倫都變更幼，悟空一行人為解決越變越小的謎團，啟程到未知世界冒險。

《龍珠》角色誰最強？作者「鳥山明」訪談曾解答：是悟飯

當初鳥山明為了宣傳全新電影《龍珠超 超級英雄》，在日本電影官網追加了留言專欄，而被詢問的第一個問題就提到了「為何會選擇悟飯與笛子魔童作為主角，還有早該在《人造人篇》就退場的紅領巾軍團為什麼又會被拿出來作為主要反派」

當時鳥山明老師就表示悟飯其實比任何人都還要強。但最近很難有活躍的機會（力量大會篇也偏向打醬油）。為了讓悟飯繼續活動，於是把對親生父親悟空還更加尊敬的師父笛子魔童作為第二名主角，兩人會與和人造人伽瑪一起激烈戰鬥，進而誕生出新的超級英雄。

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