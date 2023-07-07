李玟去世｜2名繼女曾撐爸爸偷食　突關IG「全面消失」避風頭

李玟（CoCo）驚傳2日在家中想不開，送院搶救3天後於5日過世，享年48歲。李玟老公、加拿大富商Bruce（樂裕民）近年來多次被傳偷食出軌，外傳，2名繼女Rachel和Sarah也不支持李玟，讓她身心俱疲。如今有眼利網友發現，2名繼女悄悄註銷了IG帳號全面神隱，是否擔憂遭出征啟人疑竇。



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李玟2011年和Bruce結婚後，經常在社交平台分享和2名繼女的合照，母女感情看來相當好。然而後來Bruce遭爆婚內多次出軌，李玟向視如己出的繼女吐苦水卻未獲支持，等同於愛情、親情兩頭空，傷心程度可想而知，甚至因此互相取消社交平台關注。此後，李玟身體每況愈下，整個人暴瘦到僅剩42公斤，健康亮起紅燈。

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李玟5日過世後，Bruce急趕回香港見她最後一面，也發出訃告，但2名繼女至今未對外發聲。有眼利網友依循過去李玟與繼女的合照標記帳號確認，發現Rachel和Sarah均已註銷IG帳號，其中一個帳號進不去，另一帳號則是換成陌生男子使用，被質疑擔心遭網友出征才這麼做。

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