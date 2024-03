奧斯卡2024｜奧本海默掃7獎成大贏家　追平一套「神級電影」紀錄

在今年奧斯卡獎季中一路連連勝出的《奧本海默》(Oppenheimer),一如眾所預期成為最佳影片得主,總共拿下7項大獎,成為最大贏家,追平去年《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)紀錄。



製片Emma Thomas表示這真的是夢想成真,也直呼這是大家一起合作的成果,她的丈夫正是該片導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan),兩人攜手和一大批的團隊一起打造出這部全球賣座將近10億美元的大片,現在也登上奧斯卡大贏家的寶座。另一位製片人查理士路雲(Charles Roven)則大讚與基斯杜化路蘭夫妻合作20多年、5部電影,他們非常的優秀,能夠跟他們共事真的是相當開心的事情。

基斯杜化路蘭過往的《蝙蝠俠—黑夜之神》(The Dark Knight)系列、《潛行凶間》(Inception)都在世界各地熱賣,也被認為是21世紀的影壇票房巨導,可是過去在奧斯卡金像獎的運氣不佳,要打進入圍名單都很難,更沒能順利抱回小金人,終於在今年以《奧本海默》實現擒獲奧斯卡獎座的願望。

