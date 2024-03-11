奧斯卡2024｜奧本海默掃7獎成大贏家 追平一套「神級電影」紀錄
撰文：聯合新聞網
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在今年奧斯卡獎季中一路連連勝出的《奧本海默》（Oppenheimer），一如眾所預期成為最佳影片得主，總共拿下7項大獎，成為最大贏家，追平去年《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）紀錄。
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製片Emma Thomas表示這真的是夢想成真，也直呼這是大家一起合作的成果，她的丈夫正是該片導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），兩人攜手和一大批的團隊一起打造出這部全球賣座將近10億美元的大片，現在也登上奧斯卡大贏家的寶座。另一位製片人查理士路雲（Charles Roven）則大讚與基斯杜化路蘭夫妻合作20多年、5部電影，他們非常的優秀，能夠跟他們共事真的是相當開心的事情。
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基斯杜化路蘭過往的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）系列、《潛行凶間》（Inception）都在世界各地熱賣，也被認為是21世紀的影壇票房巨導，可是過去在奧斯卡金像獎的運氣不佳，要打進入圍名單都很難，更沒能順利抱回小金人，終於在今年以《奧本海默》實現擒獲奧斯卡獎座的願望。
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