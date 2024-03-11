奧斯卡2024｜追悼一眾已逝藝人　李善均捲吸毒案疑因不實報導輕生

奧斯卡獎一年一度的影人緬懷單元，找來Andrea Bocelli以及Matteo Bocelli演唱歌曲〈Time To Say Goodbye〉向逝去影人致意，包括Matthew Perry、Richard Lewis、Tina Turner等人的照片皆有出現，並出現配樂大師坂本龍一以及《上流寄生族》李善均，由於李善均去年底離世，引起許多影迷不捨，如今看來更是特別感傷。



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李善均捲入吸毒案，去年12月27日被發現陳屍車上，疑似因壓力過大輕生，令外界相當震驚，大量不實報導媒體疑似為壓垮他的最後一根稻草，由《上流寄生族》奧斯卡最佳導演奉俊昊、尹鍾信以及崔德文等資深影人籌組的文化藝術人協會，要求文化藝術人的人權，不能讓李善均事件重蹈覆轍。由於《上流寄生族》拿下奧斯卡多項大獎，李善均還一度前往Apple TV+主演劇集，原本走紅國際，卻被醜聞纏身而選擇離世，讓人不勝唏噓。

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