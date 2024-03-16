沙田行山｜行梅花古道上女婆山打卡陽元石　下山路須更小心謹慎

女婆山附近的一個小石林有不少奇石，當中最著名的是陽元石，高幾米，又稱元陽石、朝陽石、不文石等，石如其名，是一塊比成人更高、外型像男性的生殖器的巨石，一柱擎天非常壯觀。

距離：5.3公里；Google時間: 1 小時 37 分鐘



「梅花古道」是連接梅子林村及花心坑村的一條山徑，長度約為2.5公里。是次行程由大水坑站附近的梅子林路出發，起初輕鬆走大馬路，其後在梅子林村上山的部分頗有難度，而且部分石頭長滿青苔，建議天氣乾爽的日子才去，最後往花心坑下山的路段亦屬簡單。

從梅子林路上山一直都是大馬路，盡頭之處便會看見梅子林村的路牌。再走數步就是蜂蜜農莊，在此右轉上山。看見分支右轉便是往小瀝源方向，之後進入燈柱VE9307旁的小路。此部分頗有難度，如果天氣非常潮濕，部分石頭更長有青苔，因此需要步步為營。一直往上走至花心坑指示牌，往右便可登上「陽元石」，否則往左面繼續前往小瀝源。雖然有清晰路徑，但兩邊都是雜草叢生。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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雖然部分路段有繩索借力，但建議都是抓住大石頭較穩陣。大人先踏好，再給小朋友借力，也不算太困難。爬了大約20分鐘登上「陽元石」，果然很多人在這裡打卡~下山必須比上山更小心謹慎，返回剛才花心坑的指示牌往另一個方向下山。之後都是一直下山。中途會看見指示牌往小瀝源及花心坑。進入黃泥頭村後從不同路線均可下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】