荃灣行山｜城門水塘探尋大城石澗　肥老麥過澗　竹林隧道打卡

甲辰龍年初十一日，新年好意頭行下龍門郊遊徑，城門水塘小巴站集合。

（出發日期：2024年2月14日）



早上9時30分起步，小巴站旁石級上行遊客中心，沿林徑前行岔路轉上賞蝶園接車路就是龍門郊遊徑牌坊，隊友在牌坊拍大合照後沿龍門徑上，到岔口轉入大城石澗徑至肥老麥，打卡後過澗上行到大石台大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，城門水塘上肥老麥👇👇👇

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休後續走山徑穿過昔日廢村及竹林隧道，到指示牌，打橫走往鉛礦凹方向，在鉛礦凹有洗手間可方便一下，再走衛徑七段下打鐵屻路口，下行至新屋家搭小巴出大埔墟茶餐廳享用下午茶，今日走約10公里多，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，休後續走山徑穿昔日廢村及竹林隧道、下行至新屋家👇👇👇

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