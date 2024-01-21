沙田行山︱打卡貓仔石上雞胸山　登495米獅子山探獅頭！

周三天氣清涼，適宜登山，好久沒到獅子山探大貓，就上獅子山吧！沙田圍站集合。

（出發日期：2023年11月22日）



早上搭屯門鐵路線到沙田圍站沙角邨吃早餐，上午9時30分在博康集合，沿水泉澳街上行，經女童軍營轉入山徑，途經蝌蚪坪、電塔路接衛徑樓梯，前行一少段，右邊林路上行經貓仔石上雞胸山，在標高柱打卡後下山接回麥徑，前行至登上獅子山的岔口，沿石級路上海拔495米獅子山，拍照後沿山脊過獅肚大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經衛徑上雞胸山再登上海拔495米獅子山👇👇👇

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休後走上獅尾拍照，照後沿獅尾山徑下山至回歸亭下山，經八仙廟、獅子山郊野公園天、天馬苑、馬仔坑公園出黃大仙搭車，今日走了8公里多，四個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿獅尾山徑下山經回歸亭出黃大仙👇👇👇

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