大埔行山｜親子遊馬屎洲教育徑易行兼靚景　必去打卡半月石灘

三門仔是一條歷史悠久嘅水上人漁村，及後因興建船灣淡水湖的關係，政府於1960年將村民安置到鹽田仔，並且建立三門仔新村。馬屎洲則位於三門仔的連島沙洲，本為一個獨立的小島，後因水流把沙、礫石等沉積物長年堆積而與鹽田仔連接。

馬屎洲自然教育徑沿途有各式各樣的地理現象和岩石，共有16個景點，可了解連島沙洲同多種岩石嘅形成過程，以及海蝕、風化同褶曲等嘅地質現象；馬屎洲地質公園最為著名的是「赤門景區」，蘊含着紅色沉積岩和灰綠色凝灰岩間隔的地理奇觀，擁有具科學價值的地質層，非常罕有。

距離：5公里；Google時間：1小時18分鐘



乘小巴20K或巴士74K（循環線）在三門仔總站下車，迴旋處旁有「三門仔」的大石，並有馬屎洲的指示牌，在這處進入三門仔新村。

到了第二個公廁後，在公廁左方的小路上走。左方會見到一個小公園。再往上走會先經過不少墓地，隨後景觀可盡覽八仙嶺景致。沿路都是清晰的石屎路，中途會經過一個涼亭便很快下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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下山後馬上看見左面是石灘，右面是一個半月灣。水質非常清澈。遠觀可以看見整個半月灣外型，及後可以一直沿海邊散步。整條自然徑非常長，因此建議預留回程的體力和時間，在適當位置調頭。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】