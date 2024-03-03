龍脊行山丨土地灣上打爛埕頂哥連臣山　飽覽石澳、大潭灣風光

甲辰龍年大年初五，碰巧是2月14情人節，小組開年到龍脊行大運，9點15分筲箕灣巴士總站集合。

（出發日期：2024年2月14日）



大清早天氣清清涼，與隊友在筲箕灣金記吃過早餐，往巴士總站搭9號巴士到土地灣下車，拍過合照沿郊遊徑上行，龍脊郊遊徑被外國傳媒喻為「亞洲最徍市區遠足徑」，由土地灣至大浪灣，沿途風光明媚，可飽覽大潭灣及紅山半島一帶。

沿路梯級不多好好行，不一會已抵達海拔284米打爛埕頂，打爛埕頂的一條肥標柱好可愛，是絶佳打卡位置，大家在山頂拍過照，行過一點就是觀景台，風景又是很美，打卡後沿路下行，到岔口離開郊遊徑入林經雲枕山上哥連臣山頂，哥連臣山舊稱風門山，高海拔348米，上山林路不難走，十一時多到達山頂，山上還有日軍洞，幾年前探過，今日不去了，小休一會沿右邊林路下山，下山路不長，尾段有點斜，行山人仕綁有繩索扶助，好快又抵達馬塘坳，在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，土地灣上打爛埕頂、哥連臣山👇👇👇

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馬塘坳涼亭旁一棵紅花荷開得燦爛，很多行山友也在紅花荷拍照，大休後繼續沿引水道走一段再接山徑砵甸乍觀景亭大龍躍徑出小西灣散隊，全程走約10公里，約四小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，馬塘坳涼亭接山徑砵甸乍觀景亭大龍躍徑出小西灣👇👇👇

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