沙田行山丨慈沙古道上488米慈雲山　打卡大老山頂氣象站落啟業邨

受強烈冬季季候風影響廣東沿岸，周三天氣寒冷，小組晚上有週年聚餐，中午12時起步，沙田圍站集合。

（出發日期：2024年1月24日）



今早天氣寒冷，幸好中午才起步，沙田天氣回升有7.9度，12時人齊在沙田圍站步至博康邨，沿水泉澳街上行，入慈沙古道，沿古道上行至沙田坳道，士多旁石級路上488米慈雲山，在山頂發射站旁大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沙田圍站沿水泉澳街上行，經慈沙古道、沙田坳道上488米慈雲山👇👇👇

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休後下山接回沙田坳道，沿車路前行左邊小路上海拔577米大老山頂，在氣象站打個卡走上無線電台，拍照後沿山脊走，下山口接東山亭，到觀景台俯瞰九龍景色。等齊隊友沿東山脊下扎山道，經彩雲邨出九龍灣啟業邨享用晚宴，今日閒遊14公里，5個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，沙田坳道上海拔577米大老山頂，沿東山脊下扎山道出九龍灣啟業邨👇👇👇

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