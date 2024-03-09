大帽山行山｜搭車上山腰川龍行落荃灣　經竹林禪院去芙蓉山路下山

川龍（英語：Chuen Lung），是香港荃灣區大帽山的一個地方，名字源於當地客家村落川龍村（英語：Chuen Lung Village或Chuen Lung Tsuen）。川龍村以自助茶樓、山水豆腐花、西洋菜著名。當地有不少珍貴蝴蝶品種出沒，更是罕見的苧麻珍蝶棲息處。附近有川龍家樂徑和響石墳場，三生酒廠亦位於川龍村內。

距離: 3.5 公里 ； Google 時間: 57 分鐘



在川龍村下車，由彩龍茶樓沿車路方向行去，中途會見到有人在農耕。一路往直走，別轉彎，直至上山前的分支路轉右。很快又見到分支，跟住路牌指示往右去「引水道及老圍」。沿路都是平坦路，中途有指示牌往「引水道及老圍」。按指示向老圍方向走再次見到一個涼亭（行程重點）。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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最後沿住一條長719級的樓梯下去引水道。去到引水道往左方去老圍落山（應該較多大路），但我們看地圖右方較近荃灣MTR，因此選擇了往右方。在地圖上會看見有一條樓梯下去觀音巖，再經竹林禪院去芙蓉山路下山。中途會有分支轉左轉右，建議大家懂得看GOOGLE MAP才行，否則在引水道轉左往老圍走可能較容易。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】