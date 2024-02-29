棒球｜大谷翔平突公布婚訊妻子身份不明　女網民紛自認「大谷太」

日本棒球巨星大谷翔平周四（29日）突發放震撼彈，在社交網站公布婚訊，但未有透露女方身份。



美職棒（MLB）臨近開季，各球隊仍在試驗陣容，大谷翔平加盟洛杉磯道奇後吸引不少目光，他因手肘傷勢仍未能擔任投手，預計需下年才能重執「二刀流」，不過他昨日在熱身賽中首度亮相即打出全壘打，似乎傷患未有對這名球星造成太大影響。

大谷翔平昨日復出，即為球隊轟出2分全壘打。（路透社）

香港時間周四下午，大谷突然在Instagram公布婚訊：「感謝你一如以往的支持，雖然快將開季，不過今日我想向大家報告我的婚訊。加盟一支新球隊適應新的環境，我們兩人（加上一隻狗）也希望能互相支持及共同努力，與支持者一同前進。」

在聲明中他未提及女方名字及身份，只表示是「日本人女性」，同時大谷翔平表示明天會接受訪問，並希望傳媒不要在未得到許可情況下，向雙方家族採訪。

在英文版的聲明中，大谷翔平則表示這名日本女性對他來說十分特別，並對未來感到興奮。

香港時間周五（3月1日）道奇將作客友賽辛辛那提紅人（Cincinnati Reds），相信賽後他會就今次婚訊接受記者提問。

大谷翔平突宣布婚訊。（路透社）

日本女生集體「失戀」

大谷翔平向來與緋聞及醜聞絕緣，是大眾眼中的完美運動員。今次他公布婚訊，自然令不少女性「自動失戀」：「他竟然和我以外的女性結婚了！？」

由於大谷未有透露妻子名字，不少女性也在其帖文下爭相認做其妻子：「他的結婚對象難道是我？」「不對，是我。」「是我的翔平。」「那デコピン（大谷翔平的寵物狗）是我的了。」

大谷翔平在Instagram公布婚訊的帖文下，出現不少女性爭相認做其妻子。（Instagram截圖）

日本著名搞笑藝人吉田有里（通稱Yuriyan）更突然在Instagram開直播，標題為「緊急會見」，然後向觀眾展示無名指上的戒指，說自己要跟大谷翔平結婚了，並向大家道歉，在日本網絡成為熱話。