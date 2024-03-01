大谷翔平自爆婚訊「歸咎」傳媒　眼利網民瘋傳真命天女真正身份

大谷翔平毫無預警地宣布結婚，日本國內﹑外的「大谷老婆」同告「失戀」，而這名日本球星未有透露妻子的身份。大谷今日（1日）在春訓基地受訪，表示特意開季前公布好消息，並笑言傳媒太煩了才決定公開。

縱然大谷翔平再三強調「我老婆係普通人」，但外界難免對大谷太太的真正身份感興趣，有眼利的網民指，真命天女有機會是日本前女子籃球員。



棒球｜大谷翔平突公布婚訊妻子身份不明 女網民紛自認「大谷太」

日本棒球巨星大谷翔平由洛杉磯天使（Los Angeles Angels）轉投同市的洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），本身已經是季前焦點。正當球隊準備MLB新球季時，大谷再將鎂光燈注視在自己身上，29歲的大谷翔平突然在Instagram公布婚訊，這消息震驚整個美國棒球圈。

大谷翔平爆婚訊，引來不少傳媒齊集春訓基地。（路透社）

為了採訪新婚的大谷翔平，不少傳媒齊集道奇的春訓基地，現場相當墟冚。大谷依然避談妻子的身份，強調對方只是「普通的日本人」，透露二人大約3﹑4年前認識，直言不記得二人實際拍拖的時間，而結婚的原因十分簡單，「沒有特別原因，因為我們在一起很高興」。

大谷翔平大可以繼續秘婚生活，但究竟他為何要自爆婚訊？大谷「歸咎」一眾傳媒，他笑言：「因為大家（傳媒）太煩了！」早宣布好過遲宣布，說到底，也是因為棒球，「相比季中，季前宣布是更好的時機，然後我就不用被煩，而且全心專注在棒球上。」

大谷神情輕鬆。（路透社）

不論在Instagram發文，或是公開回應傳媒問題，大谷再三強調妻子是普通人，但外界對「大谷太太」的身份十分好奇。有眼利網民指，大谷在春訓的早期已經露出蛛絲馬跡，有片段發現一名女子靜靜地守候大谷，網民指這名女子正是日本前女籃代表日中真美子。

田中真美子現年27歲，曾經在2017年入選日本世大運培訓隊赴台比賽，田中真美子其後轉戰日本女籃聯賽，並參與4個球季，但在去年4月突然退役，同時關閉所有社交網站，網民們推斷她退役就是為了赴美陪大谷翔平。