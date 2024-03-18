花劍大獎賽．華盛頓站｜陳諾思首闖16強　關鍵戰奪奧運入場券

19歲花劍港將陳諾思（Daphne）與韓國劍手洪世娜，爭奪巴黎奧運亞洲及大洋洲區的最後一席，兩人在花劍大獎賽華盛頓站齊齊打入首圈，結果陳諾思連贏美國及中國劍手；洪世娜則首圈止步。港隊花劍教練Gregory Koenig透過社交網站表示，陳諾思穩奪巴黎奧運的入場券。



陳諾思在華盛頓站資格賽全勝晉級。（香港劍擊總會圖片）

花劍大獎賽｜港隊兩女將攜手闖正賽 陳諾思全勝直接晉級

劍擊奧運積分的計算方法，與世界排名相若，由世界錦標賽﹑洲際錦標賽及國際賽得分最佳的5站合計而成。陳諾思與洪世娜（Hong Sena）在華盛頓站前同得39分，今站攜手打入正賽圈後，必定剔走世界盃其中一站的1分，換言之華盛頓站的戰果變得更關鍵。簡單而言，誰人提早出局，即失去奧運席位。

巧合的是，兩人先後在藍色劍道登場，陳諾思先對主場的Gabrielle Grace Gebala，以15：8輕取對手過關，壓力落在緊接上場的洪世娜身上，她鬥另一主場劍手Jacqueline Dubrovich，結果以8：15落敗。

陳諾思首圈輕取美國劍手。（香港劍擊總會圖片）

陳諾思次圈再贏中國劍手王英瓔，首度晉身國際賽16強，即使以7：15不敵頭號種子的Lee Kiefer，Daphne在今站拿下寶貴的12分﹑總得分50分；洪世娜則獲41分，Daphne以9分之差力壓對方，穩奪亞大區第二張奧運入場券。

繼陳盈敏（2004雅典奧運）及連寶香（2012倫敦奧運﹑2016里約奧運）後，陳諾思成為港隊女花史上第3人征戰奧運，亦是相隔一屆奧運後再有港將在女花獲得資格。港隊花劍教練Gregory Koenig同樣在社交網站上載兩人合照，並公布好消息。

港隊花劍教練Greg透過社交網站公布好消息。（Instagram截圖）

張家朗次圈止步 鄭鐵男首戰正賽圈吞敗

今站被列為頭號種子的張家朗，首圈輕取丹麥劍手後，其後以13：15憾負意大利劍手比安奇（Guillaume Bianchi）；隊友崔浩然擊敗美國劍手Sidarth Kumbla，次圈同樣遭意大利劍手淘汰。

首度晉級成年組國際賽正賽圈的鄭鐵男，首圈挑戰捷克的祖賓尼治（Alexander Choupenitch），卻以8：15落敗；蔡俊彥﹑梁千雨在首圈分別不敵意大利及法國劍手。女子花劍的符妤名同樣在首圈止步。

首戰正賽圈的鄭鐵男首圈出局。（香港劍擊總會圖片）